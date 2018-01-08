В Алматинской области растет число доноров-военнослужащих
Ежегодно около 7000 военнослужащих ВС РК сдают кровь добровольно на безвозмездной основе.
Военнослужащие войсковой части 21751 Сил воздушной обороны ВС РК Талдыкорганского гарнизона стали постоянными донорами Центра переливания крови Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Порядка 100 военнослужащих приняли участие в акции «Я – донор!», проводимой в рамках программной статьи Лидера нации Н. Назарбаева «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру». Все они прошли лабораторные обследования, собеседование с врачом для выявления всевозможных противопоказаний и безвозмездно сдали кровь. Из них более 75 человек отобраны и включены в общую базу постоянных доноров, и, в случае необходимости, будут оперативно привлечены для забора крови.
- Я считаю, что люди должны помогать всем тем, кто нуждается в переливании крови, - говорит заместитель командира войсковой части подполковник Серик Сарабузов. - Сегодня каждый военнослужащий поделился своими 450 миллилитрами крови, при этом внесли капельку доброты в этот мир. Меня радует, что мои сослуживцы решились на это добровольно.
Число доноров-военнослужащих Вооруженных сил постоянно растет, ежегодно около семи тысяч сдают кровь добровольно на безвозмездной основе.
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