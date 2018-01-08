В Алматинской области растет число доноров-военнослужащих

Военнослужащие войсковой части 21751 Сил воздушной обороны ВС РК Талдыкорганского гарнизона стали постоянными донорами Центра переливания крови Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Порядка 100 военнослужащих приняли участие в акции «Я – донор!», проводимой в рамках программной статьи Лидера нации Н. Назарбаева «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру». Все они прошли лабораторные обследования, собеседование с врачом для выявления всевозможных противопоказаний и безвозмездно сдали кровь. Из них более 75 человек отобраны и включены в общую базу постоянных доноров, и, в случае необходимости, будут оперативно привлечены для забора крови.

- Я считаю, что люди должны помогать всем тем, кто нуждается в переливании крови, - говорит заместитель командира войсковой части подполковник Серик Сарабузов. - Сегодня каждый военнослужащий поделился своими 450 миллилитрами крови, при этом внесли капельку доброты в этот мир. Меня радует, что мои сослуживцы решились на это добровольно.

Число доноров-военнослужащих Вооруженных сил постоянно растет, ежегодно около семи тысяч сдают кровь добровольно на безвозмездной основе.