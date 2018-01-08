Интернет-площадки и частные агентства занятости подключаются к Электронной бирже труда

В начале года к электронной бирже труда уже подключились 4 интернет-площадки: hipo.kz, market.kz, rabota.nur.kz, zarplata.kz, сообщает пресс-служба МТСЗН РК. Поиск по вакансиям, размещенным на этих интернет-площадках, можно осуществить и на Электронной бирже труда по адресу www.enbek.kz. Для просмотра полной информации о вакансии осуществляется переход на сайт-источник.

Вместе с тем уже 27 частных агентств занятости из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областей и гг. Астана, Алматы зарегистрировали личный кабинет на портале и используют Электронную биржу труда для осуществления своей деятельности - посредничестве в поиске работы и подборе персонала.

Как сообщалось ранее, Электронная биржа труда с октября 2017 года работала в пилотном режиме в центрах занятости населения городов Астана, Алматы, Павлодар и Шымкент. С января 2018 года запуск осуществлен по всему Казахстану. Центры занятости населения согласно новым бизнес-процессам будут подбирать кандидатов на вакансии, поступившие посредством портала www.enbek.kz от работодателей и частных агентств занятости.

Для работодателей введен многоканальный порядок регистрации вакансий без обязательного личного посещения ими центров занятости населения. Работодатель может передать в центр занятости населения информацию о наличии у него вакансий посредством личного кабинета в Электронной бирже труда. Это значительно упрощает реализацию обязательной законодательной нормы о предоставлении работодателями вакансий в центры занятости населения.

Для регистрации личного кабинета на Электронной бирже труда достаточно указание электронного адреса для полноценного использования функционала портала и электронной цифровой подписи для аутентификации и подтверждения достоверности подаваемых сведений.

В своей деятельности центры занятости населения переходят к проактивному и адресному формату взаимодействия с работодателями. На практике будут реализованы подходы, ориентированные на интересы работодателей. Как современные HR-службы на основе профессионального отбора по компетенциям они будут подбирать для работодателей максимально подходящих потенциальных соискателей.