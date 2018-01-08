16 самых старых чудом сохранившихся повседневных вещей

Большинству вещей, которыми мы пользуемся каждый день, уже много сотен лет.

Сегодня в распоряжении человечества полно новейших технологий, которые придумывают чуть ли не каждый день и которые быстро входят в обиход и остаются там надолго.

Однако большинству вещей, которыми мы пользуемся каждый день, уже много сотен лет. Может, у людей в старину и не было СМС и селфи, но они наслаждались повседневными вещами вроде смываемых туалетов, жвачки и сумочки, совсем как мы.

Итак, сегодня мы представляем вашему вниманию фотографии самых старых повседневных вещей в мире. Причем самых старых сохранившихся вещей. А представляете, сколько утеряно?

1. Самые старые носки (1500 лет).

Эти египетские шерстяные носки, создававшиеся, чтобы носить их под сандалии, были связаны где-то в период от 300 до 499 гг. н.э., а обнаружены в 19 веке.

2. Самый старый рецепт (5000 лет).

Рецепт шумерского пива — 3000 лет до н.э. В результате получается очень крепкое пиво с плавающими в нем кусочками хлеба.

3. Самые старые солнечные очки (800 лет).

Они были найдены на Баффиновой Земле в Канаде. Вообще-то это скорее не солнечные, а снежные очки, созданные для того, чтобы сокращать интенсивность солнечных лучей, отражающихся от снега.

4. Самая старая скульптура человеческого тела (40 000 лет).

Это Венера из Холе-Фельс, ей 35-40 тысяч лет, и она самая старая скульптура человеческого тела. Ее нашли на территории Германии.

5. Самый старый башмак (5500 лет).

Этот 5500-летний мокасин из коровьей шкуры был найден в пещере в Армении, а сохраниться ему помогла трава и сухой овечий помет. Левый башмак так и не нашли.

6. Самый старый инструмент (40 000 лет).

Этой флейте около 40 000 лет. Она сделана из кости грифа и была найдена в южной части Германии. Некоторые ученые полагают, что музыка могла дать нашим предкам стратегическое превосходство над неандертальцами.

7. Самые старые брюки (3300 лет).

Старейшей паре брюк в мире 3300 лет. Они были найдены в Западном Китае.

8. Самые старые «смываемые» туалеты (2000 лет).

В Эфесе — древнем городе в Турции — есть «смываемые» туалеты. Собственно, все очень просто: быстротекущие воды под сиденьями уносили все отходы прямо в соседнюю речку.

9. Самый старый бюстгальтер (500 лет).

Этим лифчиком пользовались в период с 1390-го по 1485 год в Австрии. Существуют и более ранние описания «мешков для груди», но их сохранившихся примеров еще никогда не видели.

10. Самый старый протез (3000 лет).

Этот 3000-летний протез использовался, чтобы помочь людям в Египте снова ходить. Тесты подтвердили, что это был вполне функциональный протез, а не просто украшение.

11. Самый старый кошелек (4500 лет).

Эти собачьи зубы — все, что осталось от распавшегося 4500-летнего кошелька, который нашли в Германии. Они, вероятно, были частью наружной створки.

12. Самый старый презерватив (370 лет).

Этот презерватив из овечьей кишки использовался в 1640 году в Швеции. Причем презерватив многоразовый, а в инструкции к нему (на латыни) было сказано, что его нужно мыть теплым молоком, чтобы не подхватить болезни, передающиеся половым путем.

13. Самая старая жвачка (5000 лет).

Эту жвачку из Финляндии жевали как минимум 5000 лет назад. Она состоит из березовой коры и, скорее всего, использовалась, чтобы излечить инфекции ротовой полости или же в качестве клея.

14. Самые старые ноты (3400 лет).

Самая старая записанная мелодия была найдена в Угарите, который сейчас является частью Северной Сирии. Музыка была написана для лиры.

15. Самая старая монета (2700 лет).

Старейшая монета была найдена в древнегреческом городе Эфес, что ныне в Турции. На ее единственной украшенной стороне нарисована львиная голова.

16. Самый старый глобус (510 лет).

17. Этот глобус был выгравирован на поверхности страусиного яйца в Италии. Нынешний владелец приобрел его на ярмарке в Лондоне в 2012 году.

Источник: Bigpicture.ru