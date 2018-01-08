Сколько будет стоить недвижимость в 2018 году в Казахстане

Эксперты рассказали, в каких пределах будет колебаться цена на недвижимость в Казахстане, сообщает МИА «Казинформ».

В 2017 году казахстанцы наблюдали относительную стабильность на рынке нового жилья и снижение на вторичном рынке. В новостройках Астаны цена стабильно находилась на уровне 318 тысяч тенге. В Алматы цены на новое жилье колебались в коридоре 430-450 тысяч тенге, средняя цена квадратного метра в алматинских новостройках на конец года составила около 438 тысяч тенге.

Цены на вторичное жилье в 2017 году в Алматы и Астане снизились в среднем на 5-8%, в то время как в некоторых регионах снижение цен достигало 10-11%.

Президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Елена Грива считает, что в наступившем 2018 году серьезных изменений в ценообразовании на недвижимость не ожидается.

«Сезонного изменения цен нет уже несколько лет. Цена изменяется в зависимости от экономических факторов спроса. При рассмотрении тенденции развития этих факторов в 2018 году цены на недвижимость не покажут особых изменений. В Алматы цены будут оставаться на том же уровне или покажут небольшой рост благодаря пулу покупателей, которые ранее откладывали принятие решения о приобретении недвижимости. Также эти факторы позволят сохранить положительную динамику количества сделок. Начало функционирования Международного финансового центра «Астана» задаст позитивный тренд на рынке недвижимости Астаны», - говорит Елена Грива.

Сохранение цен на уровне 2017 года, по мнению главы Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана, станет возможным также благодаря вводу в действие новых госпрограмм в сфере недвижимости, дальнейшее осваивание уже введенных.

По мнению вице-президента Объединенной ассоциации риэлторов Нины Лукьяненко, рынок жилья в 2018 году будет стимулировать количество предложений, миграционные потоки - в города прибывает достаточное количество людей, финансовая грамотность и финансовая обеспеченность семей и другие факторы экономического характера.

«Количество сделок в Казахстане за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с этим же периодом 2016 года на 28,6% больше. Идет ли речь о повышении платежеспособности населения? Я думаю, нет. Первая причина такого роста в сделках - это наступление спокойствия в душах тех, кто планировал улучшить свои жилищные условия. За это период времени многие наблюдали за курсами валют и не спешили делать вложения в квартиры и дома, не до конца понимая, что будет происходить со стоимостью разной валюты», - комментирует Нина Лукьяненко тенденции 2017 года.

В 2018-м году, по ее мнению, спрос останется на высоком уровне, но гораздо важнее, чтобы этот спрос был платежеспособным. Только в этом случае будем наблюдаться дальнейшее позитивное движение. Все также будут популярными квартиры небольшой квадратуры, которые будут приобретаться с целью личного пользования.

«Если детально анализировать рынок жилой недвижимости - то в целом по Казахстану в среднем около 70% сделок проходит по квартирам. Для Алматы и Астаны этот показатель значительно выше: Астана - 95% сделок составляют квартиры, Алматы - 85% квартиры, оставшаяся часть приходится на частные домовладения. Обратный тренд ярко выраженно показывают Кызылординская и Северо-Казахстанская области - 30-40% составляют квартиры и остальную долю занимают частные домовладения», - говорит Нина Лукьяненко.

Эксперт уверена, что не стоит ждать серьезных изменений или из ряда вон выходящих событий, поэтому рекомендует потенциальным покупателям и продавцам приступать к реализации своих задумок, так как риск продать слишком дешево или купить крайне дорого отсутствует, если покупатель верно распланировал свои действия.

«Переоцененная недвижимость продолжит корректировку цен в сторону понижения. В остальном сохранятся тенденции текущего года. Увеличение числа продаж не может быть бесконечным. Важно уметь и понимать значение самих показателей рынка. Если в 2017 году рост числа сделок составил почти 30% , то ожидать такого же показателя в следующем году как минимум неразумно», - говорит Нина Лукьяненко.