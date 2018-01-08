Зачем коммунальщики Астаны полируют тротуары?

Тротуары по утрам очищаются от изморози, а во время снегопадов от снега тракторами с щетками.

Астанчане предлагают городским властям пересмотреть технологию уборки тротуаров в зимний период. В столичных группах в социальной сети Facebook состояние пешеходных дорожек - одна из самых обсуждаемых тем, передает Елорда Инфо со ссылкой на газету "Вечерняя Астана".

По словам жителей, полностью счищая поверхность тротуаров от снега, коммунальные службы оказывают пешеходам медвежью услугу. Тракторы с щетками, сметая снег, практически отполировывают дороги и оставляют после себя блестящий лед, по которому опасно передвигаться.

Горожане считают: если после того как смели снег, но ледяная корка под ним не выдалбливается, то лучше оставлять на тротуарах небольшой слой снега. Это делает ходьбу чуточку безопаснее. Либо, по их мнению, сразу после уборки снега рабочие должны острыми инструментами выдолбить всю наледь с тротуаров.

Представители столичной специализированной организации по уборке дорог, в том числе пешеходных, не согласны с тем, что слой снега на тротуарах будет способствовать предотвращению гололедицы.

- Если оставлять на поверхности тротуаров снег, то он утрамбовывается самими пешеходами и все равно превращается в лед. Поэтому тротуары по утрам очищаются от изморози, а во время снегопадов от снега тракторами с щетками, - пояснила пресс-секретарь ТОО «Астана Тазалык» Алтын Нуржумина.

На прямой вопрос «Обязаны ли коммунальные службы выдалбливать ледяную корку с тротуаров», она ответила, что обязаны. Этот пункт действительно присутствует в технологии уборки.

- Однако убрать все в одночасье невозможно, представьте какую армию людей надо задействовать! В соответствии с технологией мы сначала очищаем тротуары от снега, затем посыпаем их песко-соляной смесью. Песок увеличивает сцепление обуви с поверхностью тротуара, а соль способствует растворению наледи. Следующим этапом мы сметаем и выдалбливаем лед, имеющийся на поверхности тротуаров, - заявила представитель специализированной компании.

ТОО «Астана Тазалык» отвечает за уборку 116 столичных улиц, в основном центральных. Дополнительно для уборки улиц акиматы районов нанимают подрядные организации.

Редакция связалась с заместителями трех районных акимов, курирующими вопросы благоустройства. По их словам, технология уборки тротуаров идентична по всему городу: уборка снега, посыпка антигололедной смесью и затем вырубка льда. По словам чиновников, в случае неудовлетворительного состояния тротуаров, опасной наледи горожанам необходимо позвонить в службу «109» и оставить жалобу. Они заверили, что все заявки оперативно отрабатываются.

Тем временем в травмпункте НИИ травматологии и ортопедии отметили, что сейчас наблюдается большое поступление пациентов, получивших увечья на катках, горках и тротуарах. Медики посоветовали горожанам не торопиться при ходьбе, и обязательно носить обувь с не скользкой подошвой, соответствующую сезону.

Фото: elorda.info