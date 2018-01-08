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Торговый дом горит в Талдыкоргане

8 января 2018, 14:02

В настоящее время из торгового дома идет эвакуация людей.

В Талдыкоргане пожарные пытаются потушить пожар в торговом доме "Карагаш".

Видео пожара разместили в социальных сетях, где отчетливо видно как огонь, по всей видимости, начавшийся в пристройке (возможно, чебуречная) перекидывается на торговый дом.

"Информация поступила в дежурную часть ДЧС в 12.55. На месте происшествия продолжают работать расчеты городской пожарной части. Из близлежащих районных центров (пригород) также подъезжает подмога из сотрудников ЧС. Из здания ТД продолжается эвакуация людей", — сообщил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

Горожане в социальных сетях информируют, что в торговом доме "Карагаш" за последние несколько лет уже в третий раз происходит пожар.

Источник: Sputnik Казахстан


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