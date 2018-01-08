Какие кассовые аппараты можно использовать с нового года

Налоговым кодексом с 1 января 2018 года установлено, что постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.

Регистрация ККМ без функции передачи данных разрешается только в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

Информация об административно-территориальных единицах РК, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе КГД МФ РК (kgd.gov.kz - раздел «Деятельность» - «Налоговое администрирование»).

Вместе с тем, ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений, могут применяться до 2024 года.

С 1 января 2019 года предприниматели, осуществляющие деятельность в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков должны применять ККМ, а все работающие по патенту - с 2020 года.