Политолог: Назарбаев одним из первых встретится с Трампом в Белом доме

Президент Казахстана в январе посетит с официальным визитом США.

Председатель казахстанского совета по международным отношениям, известный политолог Ерлан Карин обозначил главные темы в программе предстоящего визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США.

Назарбаев в январе посетит с официальным визитом США.

"Фактически казахстанский лидер будет одним из первых зарубежных лидеров, которого будет встречать глава Белого дома Дональд Трамп", — сообщил Карин на экспертной встрече.

По его мнению, визит главы Казахстана имеет значение не только с точки зрения дальнейших перспектив казахстанско-американского сотрудничества, но для "определения взаимоотношений Центральной Азии с США".

Карин отметил, что Казахстан, являясь одним из лидеров в вопросе неядерного распространения, может актуализировать этот вопрос в ходе встречи с американским руководством.

Кроме этого, политолог заметил, что визит Назарбаева совпадает с председательствованием Казахстана в Совете безопасности ООН.

Ранее на закрытом заседании Астанинского клуба президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что будет обсуждаться на встрече с президентом США Дональдом Трампом, и подтвердил, что в начале нового года встретится с главой США.

Источник: Sputnik Казахстан