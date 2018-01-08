Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Политолог: Назарбаев одним из первых встретится с Трампом в Белом доме

8 января 2018, 14:07

Президент Казахстана в январе посетит с официальным визитом США.

Председатель казахстанского совета по международным отношениям, известный политолог Ерлан Карин обозначил главные темы в программе предстоящего визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США.

Назарбаев в январе посетит с официальным визитом США.

"Фактически казахстанский лидер будет одним из первых зарубежных лидеров, которого будет встречать глава Белого дома Дональд Трамп", — сообщил Карин на экспертной встрече.

По его мнению, визит главы Казахстана имеет значение не только с точки зрения дальнейших перспектив казахстанско-американского сотрудничества, но для "определения взаимоотношений Центральной Азии с США".

Карин отметил, что Казахстан, являясь одним из лидеров в вопросе неядерного распространения, может актуализировать этот вопрос в ходе встречи с американским руководством.

Кроме этого, политолог заметил, что визит Назарбаева совпадает с председательствованием Казахстана в Совете безопасности ООН.

Ранее на закрытом заседании Астанинского клуба президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что будет обсуждаться на встрече с президентом США Дональдом Трампом, и подтвердил, что в начале нового года встретится с главой США.

Источник: Sputnik Казахстан


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...