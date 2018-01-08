За какие нарушения ПДД снижены штрафы в РК

В ДВД Астаны разъяснили, какие штрафы снижены за нарушение правил дорожного движения согласно поправкам, внесенным в Кодекс РК административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Законом снижены размеры административных штрафов по 40 составам административных правонарушений.

Так, если раньше за отсутствие страховки могли оштрафовать на 20 МРП, то сейчас за уклонение от заключения договора обязательного страхования предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

За стоянку на местах для инвалидов снижен штраф с 50 МРП до 10 МРП или 24 050 тенге. В прошлом году водители за это нарушение могли заплатить адмштраф 113 450 тенге.

Также снижен штраф за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, если раньше за данное нарушение могли оштрафовать на 5 МРП (11345 тенге), то на данный момент предусмотрен штраф в размере 2 МРП (4810 тенге).

Изменилось наказание за непредоставление преимущества в движении пешеходами или иными участниками дорожного движения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Ранее за это предусматривался штраф в размере 20 МРП, что на данный момент составляет 15 МРП.

За превышение скорости от 10 до 20 километров в час штраф снижен с 10 МРП до 5 МРП, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час штраф снижен с 15 до 10 МРП, за превышение скорости свыше 40 километров в час штраф снижен с 30 до 20 МРП. За повторные нарушения, совершенные в течение года после наложения административного взыскания штраф снижен с 40 до 30 МРП.

Следует отметить, что по части 1 ст. 592 КРКоАП повторность не предусмотрена. Вместе с тем, в соответствии с новой редакцией части 1 статьи 811 (Порядок сокращенного производства по делу об административном правонарушении) КоАП если административное правонарушение, зафиксированное сертифицированными специальными контрольно – измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, лицо имеет право оплаты штрафа в размере 50 процентов от полной суммы штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца.

Оплатить штраф можно несколькими способами.

Это и традиционная оплата наличными средствами через расчетно-кассовые отделения банков второго уровня или АО «Казпочта». В этом случае оплата штрафа наличными деньгами происходит благодаря интеграции банковской платежной системы с АИПС «Контроль» МВД, в результате чего уведомления о погашении штрафа сразу поступают в базу МВД РК.

При таком виде оплаты штрафа необходимо правильно указывать код бюджетной классификации (КБК), на который зачисляется штраф – 204106. В случае неправильного указания КБК платежа штраф не будет погашен. В настоящее время к данной системе подключены 17 банков второго уровня. Также наличными средствами можно оплатить штраф через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI кошелек.

Кроме того, доступны альтернативные способы оплаты штрафа безналичным платежом с банковской карты через регистрацию на портале egov.kz, а также онлайн-оплата через интернет-сайты банков второго уровня: например, владельцы платежных карт Qazkom могут оплатить штраф на сайте homebank.kz.

Для оплаты штрафов безналичным платежом на сайте egov.kz необходимо ввести личные идентификационные данные водителя: номер государственного регистрационного знака и номер СРТС. В информационном окне появится штраф и его сумма, необходимо нажать на надпись «Оплатить» и штраф будет исключен из базы МВД. Аналогичным способом происходит оплата штрафа через интернет-сайты банков или АО «Казпочта».

Также можно оплатить штраф через мобильные приложения: услуга оплата штрафов за нарушение ПДД доступна в мобильных приложениях egov.kz, HandyPay, MyPay. Для того, чтобы проверить наличие штрафа в мессенджере Telegram необходимо набрать в строке поиска наименование страницы @KazPostBot и следовать инструкции.

«При всех вышеперечисленных способах оплаты штрафов за нарушения ПДД отсутствует необходимость предъявления квитанций об уплате штрафа в подразделениях административной полиции, так как уведомления об оплаченных штрафах в автоматическом режиме направляются в информационную систему учета административных правонарушений МВД», - отметили в ДВД.

По всем возникающим вопросам касательно административных правонарушений также можно обращаться по номеру 8-717-2-95-44-98, писать на WhatsApp на номер 8-776-197-23-48.