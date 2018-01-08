В правила пожарной безопасности в РК внесены изменения

Не допускается размещать стога, копны, скирды грубых кормов на улицах, дорогах, вне приусадебных участков.

Постановлением правительства РК от 29 декабря 2017 года внесены изменения в Правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, пункт 50 изложен в следующей редакции: в индивидуальных жилых домах допускается устройство помещений бань сухого жара (сауны) в соответствии с требованиями пунктов 143-147 настоящих Правил.

Пункт 52 изложен в следующей редакции: у въездов на территорию дачных кооперативов, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов вывешиваются схемы с нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения и связи, пожарной техники в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения».

Схемы выполняются из материала, устойчивого к атмосферным воздействиям.

Пункт 65 изложен в следующей редакции: не допускается складировать стога, копны, скирды грубых кормов, другие горючие вещества и материалы:

- на крышах сараев и других хозяйственных строений;

- под линиями электропередачи;

- на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка.

Не допускается размещать стога, копны, скирды грубых кормов на улицах, дорогах, вне приусадебных участков.

Пункт 83 изложен в следующей редакции: в зданиях детских учреждений группы (классы) детей дошкольного и начального школьного возрастов размещаются не выше третьего этажа.

Пункт 86 изложен в следующей редакции: число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного проектной документацией.

Подпункт 5) пункта 95 изложен в следующей редакции: иллюминация выполняется с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, утверждаемых уполномоченным органом в области электроэнергетики. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке применяются гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 Вольт. Допустимая мощность лампочек 25 Ватт.

Пункт 102 изложен в следующей редакции: избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером телефона вызова противопожарной службы.

Пункты 47, 54, 55, 75 исключены.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.