Более 300 человек эвакуировали из горящего ТД в Талдыкоргане
В ликвидации пожара были задействованы более полусотни пожарных и более десятка единиц специализированной пожарной техники.
Сложнейший пожар удалось локализовать пожарным Алматинской области.Тушение продолжается. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.
Вызов поступил сегодня, 8 января, в 12:55. Прошла информация о загорании фасадной части, первого, второго и третьего этажа торгового дома "Карагаш" в Талдыкоргане.
"Предварительная площадь пожара — более 100 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация более 300 человек", - проинформировал Руслан Иманкулов.
Пожар удалось локализовать в 14:25. В 14:40 достигнута ликвидация огня. Были задействованы более полусотни пожарных и более десятка единиц специализированной техники.
Фото: кадр из видео.
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