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Турция начала расследование исламофобии в странах ЕС

8 января 2018, 14:48

Депутаты хотят получить от этих стран разрешения проводить расследования на месте.

Парламент Турции учредил собственную комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах-членах Евросоюза – Австрии, Германии, Франции и Бельгии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.

"Она (комиссия) начнет работу во вторник. Депутаты сконцентрируются на четырех европейских странах, где, по их мнению, наиболее выражены проявления исламофобии — Австрии, Германии, Франции и Бельгии. Депутаты хотят получить от этих стран разрешения проводить расследования на месте", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что инициатива парламента Турции стала ответом на многочисленные расистские реакции граждан Австрии, которые последовали за обнародованием информации, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения.


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