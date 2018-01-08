Египет находится на пороге большой жажды

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Возрождение", запуск которого, запланированный на 2018-2019 годы.

Новый 2018 год может принести новые испытания Египту. Под угрозой оказалась его квота на использование воды Нила, который семь тысячелетий дает жизнь Стране пирамид, сообщает РИА Новости.

Уже этим летом неприятной реальностью для Египта может стать плотина "Возрождение", которую Эфиопия возводит на своей территории в верховьях Нила, и в Каире всерьез опасаются, что после ее введения в строй объем воды, поступающей на египетскую территорию, значительно сократится, что приведет к ее дефициту.

"Я заверяю египтян, никто не сможет посягнуть на нашу часть нильской воды", — пообещал в конце прошлого года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Он сообщил, что Каир признает право Эфиопии на развитие электроэнергетики, однако, заявляет, что "для Египта вода Нила — это вопрос жизни и смерти".

Оптимистичные заявления египетского лидера прозвучали после того, как стало очевидно — очередной раунд многолетних переговоров с Эфиопией по водному вопросу завершился полным провалом. Стороны так и не сумели договориться ни об объёмах воды в водохранилище новой плотины "Возрождение", ни о темпах его заполнения.

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил в своей оценке ситуации вокруг Нила был более осторожным, полагая, что отныне "возможны любые варианты развития событий".

Как признают эксперты, Каир имеет не так много путей повлиять на реализацию "эфиопской мечты". Политическое давление едва ли поможет остановить стройку века в Эфиопии.

Возможно, конечно, обращение в ООН для создания специальной комиссии по вопросу распределения нильской воды, но ее выводы в любом случае будут носить лишь рекомендательный характер. Египет может также пожаловаться в Международный суд. Однако там дела рассматриваются годами, и ко времени вынесения вердикта плотина уже будет давно достроена и запущена в эксплуатацию. Силовое решение – крайнюю меру — пока серьезно никто не рассматривает.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Возрождение", запуск которого, запланированный на 2018-2019 годы, по признанию экспертов, неминуемо отразится на ситуации с водой в расположенных ниже по течению Судане и Египте. За время, прошедшее с начала стройки, Египет, Судан и Эфиопия провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако все они закончились ничем.

Эфиопия объясняет строительство ГЭС на Ниле очень просто: стране с развивающейся экономикой просто необходим новый стабильный источник электроэнергии (заявленная мощность эфиопской ГЭС составит порядка шести тысяч мегаватт). Гидроэлектростанция на Ниле, которая станет крупнейшей в Африке, позволит этой стране не только полностью обеспечивать себя электроэнергией, но и продавать ее соседям. При этом в Аддис-Абебе заверяют, что не собираются ущемлять права Египта и Судана. Однако в Каире проблему видят иначе.

Как пояснил египетский эксперт по проблемам воды на Ближнем Востоке Нур Ахмед Абдель Монем, ключевая проблема переговоров — это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины "Возрождение".

"Чем быстрее будет заполняться водохранилище, тем больше будет негативных последствий для Египта", — пояснил эксперт. По его словам, Египет предложил постепенно в течение десяти лет заполнять водохранилище, для которого необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. Если так пойдёт, то Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды.

Египет, который в настоящее время выбирает свою квоту в 55,5 миллиарда кубометров воды в год, настаивает на сохранении своих "исторических прав" на воду Нила, гарантированных международными соглашениями 1929 и 1959 годов. Эти документы дают Египту и Судану право на 87% нильских вод.

Что касается темпов строительства плотины, то они зависят, прежде всего, от финансирования проекта. По словам эксперта, Эфиопия уже выделила на сооружение ГЭС 4 миллиарда долларов, Но ее общая стоимость может составить 8,5 миллиарда. "Скорее всего, она будет введена в эксплуатацию летом 2018 года в сезон дождей — это идеальное время для начала ее работы", — считает Нур Ахмед Абдель Монем. В крайнем случае, ее запуск могут отложить на 2019 год.

В любом случае, эксперт не видит признаков того, что Эфиопия хочет сотрудничать с Египтом в этом вопросе. "Эфиопия затягивает переговоры, в то время как строительство плотины продолжается", — добавил он.

Голубой Нил, который берет свое начало в Эфиопии, сливается в Хартуме с Белым Нилом, а затем образуется река Нил, протекающая по части Судана и Египту и впадающая в Средиземное море.

Египтяне исторически живут лишь на незначительной части территории своей страны — в долине и дельте Нила с их плодородными землями. Остальные территории сегодня, как и тысячи лет назад, заселены мало или не используются вовсе. Пахотные земли почти на 90% зависят от воды Нила. Высотная Асуанская ГЭС, построенная в Египте на Ниле при участии СССР в 1971 году, до сих пор снабжает страну электричеством. На юге Египта по реке курсируют плавучие отели с иностранными туристами, которые приносят значительный доход в госказну.

Вся налаженная жизнь Египта может оказаться под угрозой, если уровень воды в Ниле упадет после запуска эфиопского "Возрождения".

Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов