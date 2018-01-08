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Пресечена контрабандная деятельность ОПГ

 

КНБ Республики Казахстан пресечена деятельность организованной преступной группы, длительное время занимающейся контрабандным вывозом незаконно добытой золотосодержащей руды в КНР.

В ходе проведения спецоперации в городах Алматы, Астана и Степногорск задержаны члены группы, в т.ч. 1 гражданин Китая.

На станции «Алтынколь» задержаны 2 вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 тонн. Изъята подложная документация.

Проведены обысковые мероприятия в складских помещениях, используемых указанными лицами для хранения и переработки золотосодержащего сырья. Обнаружена кустарная лаборатория для проведения исследований руды на содержание золота.

По данным фактам начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

8 января 2018, 15:05
Источник, интернет-ресурс: Департамента статистики города Алматы , КНБ РК

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