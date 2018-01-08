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Горящий у побережья Китая танкер может взорваться

8 января 2018, 15:13

Авария произошла вечером 6 января.

Нефтяной танкер, загоревшийся у восточного побережья Китая после столкновения с сухогрузом, может взорваться и затонуть, сообщает РИА Новости со ссылкой на CCTV.

В результате инцидента пропали 32 члена команды нефтевоза, их поиски продолжаются. На данный момент удалось обнаружить тело одного моряка. Его доставят в Шанхай, где пройдет вскрытие и опознание.

Авария произошла вечером 6 января. Танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, всех удалось спасти. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея предоставила поисковой группе корабль и вертолет. Позже к операции присоединились Военно-морские силы США.

Фото: REUTERS / Korea Coast Guard/Yonhap


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