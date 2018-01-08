Конвенция ООН против коррупции: универсальный инструмент противодействия коррупции

Как известно, коррупция - проблема глобального масштаба, и все без исключения государства подвержены ее проявлениям. Ни одна страна не обладает иммунитетом против коррупции. Что удалось сделать Казахстану в борьбе с этим злом?

По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП. В развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

В календаре есть даже Международный день борьбы с коррупцией - 9 декабря. В 2008 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции и стал ее полноправным участником.

Каковы достижения государств мира в борьбе с коррупцией? Какие стратегии приводят к серьезному снижению издержек, потерь и вреда от коррупции? Как Казахстан выглядит на общем фоне? Каковы плюсы и минусы государственной стратегии по борьбе с коррупцией в нашей стране?

Поговорим об этом с исполнительным директором ОФ «Трансперенси Казахстан» Натальей Ковалевой.

- Наталья, фонд, который вы возглавляете, является частью международной организации Трансперенси Интернешнл, которая изучает, исследует и анализирует коррупцию в мировом масштабе. Какие тенденции вы можете отметить - как позитивные, так и негативные, если говорить о том, как государства мира справляются с этим явлением?

- Если проанализировать результаты Индекса восприятия коррупции за 2016 год, видно, что масштабы коррупции только растут. Как было отмечено в официальном пресс-релизе Транспаренси Интернешнл, коррупция и социальное неравенство только усиливают друг друга. Мы видим, что чем выше коррумпированность власти, бизнеса, тем выше социальное расслоение общества, тем меньше возможностей у простых людей на достойную жизнь.

По итогам 2016 года 69% стран не набрали и 50 баллов из 100. А в списке было 176 государств. Позиции многих стран в глобальном индексе коррупции снижаются. Причина тому - громкие коррупционные скандалы с участием не просто высокопоставленных чиновников, но и первых лиц государств, как это было в Бразилии.

Повсеместный рост коррупции - это негативные тенденции. Однако тот же 2016 год дал понять экономическим преступникам, в том числе и облеченным властью, что где бы они не находились, какие бы посты и должности не занимали, современные технологии могут пролить свет на незаконно нажитые капиталы и бесконтрольный вывод государственных денег из бедных стран в более благополучные. Я имею в виду, конечно, документы Panama papers и новые данные журналистов-расследователей, которые стали известны уже в 2017 году Paradise papers.

- Как вы оцениваете усилия Казахстана, как участника Конвенции против коррупции, по выполнению ее положений? Есть ли здесь прогресс и в чем он заключается?

- Казахстан стремиться выполнять все рекомендации международных экспертов, внедрять лучшие мировые практики. Это транспарентное подотчетное государство, внедрение принципов меритократии при формировании государственного аппарата, обеспечение верховенства закона, автоматизация государственных услуг. Сейчас много инструментов, которые обеспечивают гражданам доступ к принятию решений. Конечно, не все инструменты работают эффективно, во многом из-за все еще большого влияния на процессы госорганов, формальный подход. Но растет и гражданская активность, большинство экспертов, представителей НПО не хотят исполнять роли статистов, одобряющих все решения властей. В этом прогресс. И, наверное, самый важный прогресс, это когда меняется мышление, отношение к собственной жизни, к стране и месту в этой стране.

- В Международный день борьбы с коррупцией мы обычно слышим статистику о количестве уголовных дел, возбужденных по фактам совершения коррупционных преступлений, и о статусе подозреваемых или осужденных - экс-премьер-министры, министры, руководители всех рангов и т.д. Не означает ли это, что борьба с коррупцией у нас сведена к выявлению коррупционных преступлений и их расследованию, а также к привлечению к ответственности этих лиц?

- Противодействие коррупции - это не аресты и уголовные дела. Когда на скамье подсудимых сидит государственный служащий или высокопоставленные чиновник - это ЧП. Противодействие коррупции - это кропотливая работа по совершенствованию законодательства, по планомерному уничтожению всех лазеек и путей для незаконного обогащения и получения других благ. Это нулевая терпимость к коррупции со стороны всех граждан. Мы все ответственны за то положение с коррупцией, которое наблюдаем в Казахстане. Каждая мелкая взятка - это одобрение тех крупных преступлений против экономики государства, которые приводят к катастрофическим последствиям - бедности, неравенству перед законом, падению экономики.

- Что происходит в плане предупреждения (превенции) коррупции в мировом масштабе и у нас? Ведь коррупцию легче предупредить, чем вылечить полностью?

- Мы много говорим о профилактике коррупции, о мировом опыте. По моему мнению, введение декларирования политических служащих, судей, депутатов, топ-менеджеров квазигоскомпаний станет отличным инструментом профилактики коррупции. Это все люди, которые имеют дело с очень большими деньгами и должны контролироваться. Естественно, декларации должны быть в открытом доступе. Нужно иметь возможность сравнивать, какие доходы и чиновника или судьи, и сколько и на что он тратит. Это один из самых действенных антикоррупционных инструментов.

Еще нужно повышать уровень доходов государственных и гражданских служащих. Да, сейчас у нас внедрены меры, которые позволяют снизить возможность коррупционных преступлений при получении гос.услуг. Но нужно еще обратить внимание на такие чувствительные сферы как здравоохранение и образование, где тоже высок уровень коррупции. Это подтверждает Барометр мировой коррупции.

Повысив зарплаты госслужащим и гражданским служащим, мы не искореним коррупцию, но значительно уменьшим число тех, кто готов идти на преступление.

- Как вы считаете в достаточной ли мере вовлечена у нас общественность, гражданские активисты, блогеры, СМИ в процесс противодействия коррупции? Ведь ни одно государство не может справиться с коррупцией без помощи этих институтов.

- Какой процент активного населения в развитых странах? Около 5%? В принципе, о политике люди начинают думать, когда их что-то сильно не устраивает. В мире принято говоря о гражданском обществе, иметь в виду НПО. В неправительственных организациях собираются те, кому не все равно. Люди компетентные и готовые отстаивать общественные интересы. Однако у каждого гражданина, даже если он не собирается активно участвовать в жизни государства, должна быть возможность быть услышанным, высказать свое мнение, повлиять на жизнь своего района, города, страны. В том числе и через представителей гражданского общества.

Без такой возможности любой процесс, не только борьба с коррупцией, либо тихо заглохнет, либо наоборот вызовет социальный взрыв.

Сейчас все государственные органы страны стараются заручиться поддержкой, сотрудничать с активистами, блогерами, НПО. Во всяком случае, сейчас мы слышим и критику, и одобрение со стороны гражданского общества. Требования по большей прозрачности, разъяснений тем или иным реформам. Если возможности гражданского общества еще будут расширятся, то и уровень коррупции снизиться со временем. Это выгодно всем.

- Какие программы и проекты будет осуществлять Трансперенси Казахстан в новом году?

- Мы продолжим образовательные и исследовательские проекты. Два важных документа будут опубликованы в начале 2018 года - альтернативный доклад по борьбе с коррупцией, подготовленный Транспаренси Казахстан при поддержке Фонда Сорос-Казахстан, а также Индекс восприятия коррупции за 2017 год.

Беседовала Асель Джанабаева https://obk.kz/news/politika/corruption/item/121567-konventsiya-oon-protiv-korruptsii-chego-dostig-kazakhstan-za-12-let