Президент Узбекистана посетит Таджикистан: "растопить 20-летний лед не так уж легко"
Улучшение отношений с другими странами, прежде всего сопредельными — одно из главных достижений нынешнего лидера Узбекистана.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о своем намерении посетить Таджикистан, сообщают информационные программы государственных каналов узбекского ТВ.
Президент Узбекистана выступил 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области и заявил, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.
"Так как недоброго соседа в судный день никто не простит", — сказал Мирзиёев депутатам.
Также президент Шавкат Мирзиёев объявил о подготовке предстоящего официального визита в Таджикистан. Для этого премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ближайшее время посетит Душанбе.
"Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение, восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов", — сказал Мирзиёев.
По его словам, без добрососедских отношений с ближайшими странами невозможно наладить диалог со странами дальнего зарубежья.
Глава Узбекистана отметил, что у него есть стремление улучшить отношения с соседями, но, как он выразился, "растопить 20-летний лед не так уж легко".
Напомним, президент Узбекистана попал в десятку лидеров, способных менять политическую ситуацию в мире, по данным влиятельного экономического издания Турции.
Как отметили в Derin Ekonomi, улучшение отношений с другими странами, прежде всего сопредельными, — одно из главных достижений нынешнего лидера Узбекистана.
Источник: Sputnik Таджикистан
Фото: Gazeta.uz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.