Улучшение отношений с другими странами, прежде всего сопредельными — одно из главных достижений нынешнего лидера Узбекистана.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о своем намерении посетить Таджикистан, сообщают информационные программы государственных каналов узбекского ТВ.

Президент Узбекистана выступил 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области и заявил, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.

"Так как недоброго соседа в судный день никто не простит", — сказал Мирзиёев депутатам.

Также президент Шавкат Мирзиёев объявил о подготовке предстоящего официального визита в Таджикистан. Для этого премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ближайшее время посетит Душанбе.

"Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение, восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов", — сказал Мирзиёев.

По его словам, без добрососедских отношений с ближайшими странами невозможно наладить диалог со странами дальнего зарубежья.

Глава Узбекистана отметил, что у него есть стремление улучшить отношения с соседями, но, как он выразился, "растопить 20-летний лед не так уж легко".

Напомним, президент Узбекистана попал в десятку лидеров, способных менять политическую ситуацию в мире, по данным влиятельного экономического издания Турции.

Как отметили в Derin Ekonomi, улучшение отношений с другими странами, прежде всего сопредельными, — одно из главных достижений нынешнего лидера Узбекистана.

Источник: Sputnik Таджикистан

Фото: Gazeta.uz