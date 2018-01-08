В частности, сведения о своей деятельности предоставляются неправительственными организациями в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями (далее - уполномоченный орган) по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, на казахском и русском языках ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным периодом: через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX) или через веб-портал в электронном виде.

Неправительственные организации предоставляют сведения о своей деятельности с указанием информации за отчетный период и информации по реализуемым проектам в текущем году.

Под отчетным периодом понимается календарный год, предшествующий году предоставления сведений в Базу данных.

Таблицы в приложении 1 к Правилам заполняются согласно пояснению по заполнении формы, предназначенной для сбора административных данных, указанных в приложении 2 к настоящим Правилам.

При предоставлении в уполномоченный орган сведений о деятельности неправительственных организаций через почту либо нарочно неправительственные организации направляют сведения о своей деятельности с сопроводительным письмом.

При предоставлении в уполномоченный орган сведений о неправительственных организациях через веб-портал сведения заверяются электронной цифровой подписью, выданной на юридическое лицо.

Неправительственные организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан и имеющие свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории Республики Казахстан, предоставляют сведения о филиалах или представительствах в порядке, установленном настоящими Правилами.

В случае изменения сведений о неправительственных организациях, предусмотренных разделом I, II и VII таблицы 1 приложения 1 к Правилам, неправительственная организация предоставляет измененные сведения с обоснованием в уполномоченный орган на казахском и русском языках через почту или нарочно, либо через веб-портал в электронном виде в течение двадцати рабочих дней со дня их изменения.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.