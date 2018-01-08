Почему люди становятся обжорами

Употребление пищи вместе с алкоголем в большой компании и за богатым столом может иметь плохие последствия.

Сотрудник Университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис в журнале The Conversation рассказала о том, почему возникает обжорство. Она назвала пять причин, по которым люди переедают, сообщает Life.ru.

По её мнению, первым в этом списке значится размер порции — чем он больше, тем больше съедает человек. Моррис рассказала об одном эксперименте, связанном с этим фактором. Исследователи предложили испытуемым опустошить тарелку супа. Некоторым незаметно подливали еду в миску. В результате все испытуемые чувствовали себя одинаково сытыми, несмотря на то что некоторые из них съели на 73 процента больше супа.

Ещё одной причиной обжорства Моррис назвала богатство стола. Если на нём очень много блюд, как бывает в праздники, то человек съедает в четыре раза больше.

Третьим фактором стало отвлечение на гаджеты, просмотр телевизора или чтение книги. Отмечается, что в такие моменты человек плохо осознаёт, что уже насытился, поэтому ему нужно потреблять больше пищи, чтобы уменьшить голод. Такой же эффект создаёт и распитие алкогольных напитков — эта причина оказалась четвёртой в списке.

Ещё одним немаловажным фактором Моррис назвала приём пищи в компании. Отмечается, что в этот момент срабатывает "эффект подражания". Человек не замечает, как стремится попробовать всё, что нравится соседям по столу.

Фото: medicaldaily.com