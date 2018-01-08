В АО «НК «Қазақстан темір жолы» внедряются новые стандарты в области производственной безопасности

С января текущего года АО «НК «Қазақстан темір жолы» в рамках Программы трансформации бизнеса приступает к практическому переходу на новую модель управления производственной безопасностью.

«Новой моделью устанавливаются единые подходы и принципы управления ко всем составляющим безопасности: безопасность движения, труда, пожарная, промышленная и экологическая безопасности»,- говорит директор департамента производственной безопасности и экологии АО «НК «ҚТЖ» Акбулат Жагипаров.

По его словам, «новая модель повысит культуру безопасности, прозрачность отчетности, уровень автоматизации процессов безопасности, долю превентивности в организации бизнес - процессов, что, в конечном счете, обеспечит повышение уровня безопасности в Компании и уменьшение воздействия на окружающую среду».

Одним из условий внедрения новой модели является подготовка соответствующей нормативной базы, включая документы верхнего и базового уровня. В рамках этой работы утверждены новые стандарты. Они касаются идентификации опасностей и экологических аспектов, их оценки и управления рисками в области производственной безопасности; управления безопасностью при выполнении работ подрядными организациями; управления происшествиями с определением их коренных причин; предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; поведенческого диалога при обеспечении безопасности.

Стандарты разработаны с учетом требований новой модели управления, учитывающей лучшую мировую практику и положения Референсной модели АО «Самрук-Казына», подготовленной для портфельных компаний.

«Внедрение данных стандартов на практике - процесс не простой. Уже начато обучение причастных работников Компании, подготовлены показатели деятельности, посредством которых будет контролироваться исполнение требований нормативных документов», - пояснил А.Жагипаров.

В декабре прошлого года в Шымкенте прошла республиканская отраслевая конференция по вопросам внедрения новой модели управления производственной безопасностью. В ней приняли участие более 200 руководителей и специалистов структурных подразделений Компании, где примененный подход в освоении новых Стандартов получил широкое одобрение.