Смерть ребенка в больнице расследуют в Темиртау

О том, что врачи не оценили тяжесть состояния полуторагодовалого Аслана Манасова и трехлетней Айзере Какармановой, комиссия уже имеет подтверждающие сведения.

Уголовное дело расследуют полицейские по факту смерти полуторагодовалого Аслана Манасова в инфекционном отделении центральной больницы Темиртау, передает Казинформ.

«Уголовное дело расследуется по нулевой квалификации. По итогам проверки правоохранительные органы определятся с дальнейшими действиями», - сообщила на брифинге заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Ольга Смирнова.

Проверка начата департаментом охраны общественного здоровья.

«Будет проверяться весь маршрут следования Аслана Манасова - включая скорую помощь, которая госпитализировала ребенка в инфекционное отделение центральной больницы Темиртау», - сказала Ольга Смирнова.

Напомним, в инфекционном отделении центральной больницы Темиртау третьего января скончался полуторагодовалый Аслан Манасов, поступивший с острой кишечной инфекцией. На брифинг в управление здравоохранения приехали мать мальчика Макпал Джарылкасынова и Диана Какарманова - мать трехлетней Айзере Какармановой, которая умерла утром 31 декабря в Карагандинской областной инфекционной больнице. Мамы стали утверждать, что оба ребенка, съевшие перед ухудшением самочувствия колбасу, не получили должной медицинской помощи в этих двух больницах.

О том, что врачи не оценили тяжесть состояния полуторагодовалого Аслана Манасова и трехлетней Айзере Какармановой, комиссия уже имеет подтверждающие сведения.

Проверки по двум случаям будут вестись 30 рабочих дней, в соответствии с предпринимательским кодексом.

Айнур Балакешова.

Фото: livekuban.ru.