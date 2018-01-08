Стало известно, за что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса, снятая с рейса Москва - Алматы в субботу за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета, называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж, сообщил департамент общественных связей "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, что нарушало условия договора перевозки. Один из детей пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий. В дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако она продолжала игнорировать требования экипажа, пишет "Р-спорт".

"Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Как добавляется, ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в "черные списки" деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.