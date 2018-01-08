Верховный Суд признал право бывшей военнослужащей на приватизацию служебного жилья

Бывшая военнослужащая Я. обратилась в суд с заявлением к жилищной комиссии регионального командования Национальной гвардии о признании протокола заседания незаконным.

В заявлении Я. указала, что приказом командующего Внутренними войсками МВД РК в 2011 году она была уволена в запас по достижению предельного возраста состояния на воинской службе. Выслуга лет составила более 15 лет. После увольнения Я. продолжила работать в части служащей и в 2002 году жилищная комиссия воинской части выделила ей служебное жилье. Однако в приватизации данного жилья в 2016 году по остаточной стоимости ей было отказано. Считая этот отказ незаконным, Я. обратилась в суд.

Военный суд Актюбинского гарнизона и Военный суд Республики Казахстан отказали в удовлетворении заявления. В этой связи Я. обратилась в высший судебный орган.

Судьи кассационной инстанции установили, что заявление о выделении жилья Я. подано в период прохождения службы, однако она не была обеспечена жильем и не была поставлена в списки очередности в местном исполнительном органе. По законодательству работники госучреждений вправе приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости, если они проработали на госпредприятиях не менее 10 лет (в совокупности), а также независимо от срока работы в случае прекращения трудовых отношений из-за сокращения штата. Спорное жилье является для семьи Я. единственным местом проживания, в которое они были вселены законно.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда признала отказ в приватизации служебного жилья по причине увольнения с воинской службы Я. незаконным и удовлетворила ее заявление. Отменены вынесенные по делу судебные акты, признан незаконным обжалуемый протокол заседания, региональному командованию Национальной гвардии указано устранить в полном объеме допущенное нарушение жилищных прав Я.

В пользу Я. с госучреждения Национальной гвардии взысканы оплаченные ею 954 тенге за госпошлину и 155 715 тенге - представительских услуг.