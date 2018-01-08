Ученые выяснили, чем неудачник отличается от баловня судьбы

Профессор Ричард Вайсман из английского Университета Хартфордшира занимается проблемой везения и невезения больше 20 лет. Вайсман - личность сама по себе интересная. Прежде чем стать научным светилом и войти в различные королевские и академические общества, он зарабатывал на жизнь, показывая в цирке фокусы. Стоит ли удивляться, что, придя в науку, он занялся ненаучными на первый взгляд вещами? Так, именно под его руководством ежегодно вычисляют самые смешные в мире шутки. Вайсман раскрыл «Комсомольской правде» заветные секреты везения

Проект «Удача» (Luck Project) родился в 1994 году и официально воплотился в жизнь в Университете Хартфордшира. Ученый и его коллеги изучают факторы, делающие человека счастливчиком или, напротив, лузером, неудачником. Мы связались с профессором и попросили его раскрыть заветные секреты везения.

Не волнуйся, будь счастлив

- Как начался проект?

- Я дал объявление в газете, что ищу людей, считающих себя по жизни везучими или невезучими. Откликнулись примерно 400 человек.

- Но ведь это очень субъективно. Кто-то считает себя неудачником, кто-то - наоборот...

- Это даже более субъективно, чем вы думаете, но об этом позже. Скажем, в группе «удачников» была 42-летняя судмедэксперт Джессика. Она твердо считала, что в жизни ей всегда сопутствовала удача. «У меня есть работа, о которой я мечтала, - сказала она мне, - есть двое очаровательных детей и муж, которого я люблю». Кстати, мужа она встретила случайно, на каком-то званом обеде.

А вот 20-летнюю Патрисию, напротив, всю жизнь преследовали неудачи. Несколько лет назад она поступила на работу стюардессой. Во время первого ее полета лайнер вынужденно сел, поскольку пассажиры в салоне перепились и начали скандалить. Во время второго полета в самолет ударила молния. Третий полет снова закончился вынужденной посадкой. Несмотря на юный возраст, у Патрисии уже было несколько несчастных браков. Всю свою жизнь она попадает в ненужное время в ненужное место.

- И как же можно ей помочь? Место подсказывать?

- Ни в коем случае. Надо научить ее саму искать это место. Я провел такой эксперимент: раздав моим «подопытным» газеты, попросил их посчитать, сколько в них напечатано фотографий. Так вот, «неудачники» потратили на выполнение задания в среднем по две минуты, а «счастливчики» - всего несколько секунд.

- Откуда такая оперативность?

- Все просто. В газете на второй полосе 5-сантиметровыми буквами в полстраницы было набрано объявление: «Прекратите считать: в этой газете ровно 43 фотографии». Такое объявление пропустить было невозможно! Но «неудачники», увлеченные подсчетом, не обратили на него внимания. В другой раз я в объявлении написал: «Прекратите считать, сообщите экспериментатору, что вы это прочли, и вы получите $250». Эффект был тот же. «Счастливчики» получили деньги, а «неудачники» остались со своей неудачей. Этот эксперимент показал, что люди, считающие себя неудачниками, более напряжены, чем их удачливые коллеги, и эта напряженность мешает им заметить нечто неожиданное, но полезное.

- Как в английской песне: Don’t worry, be happy (не волнуйся, будь счастлив. - Ред.)?

- Да, но не только. Возьмем ситуацию поиска работы. Когда ее ищет «неудачник», он просматривает лишь те объявления, которые запланировал. «Счастливчик» же замечает все. В итоге он вполне может найти не совсем то, что искал, но то, что ему больше подходит. Вот вам и удача.

Радостная «бронза»

- Важно и то, как сам человек реагирует на свое везение. Представьте: на Олимпийских играх два атлета получили по медали: один - серебряную, а второй - бронзовую. Кто из них более счастлив?

- Тот, что взял «серебро»?

- Нет! Исследования показывают, что более счастливы те, у кого «бронза». Тем, у кого «серебро», мешает ощущение, что, если бы они еще немного напряглись, могли бы взять «золото». А бронзовых медалистов греет мысль: если бы они выступили чуть хуже, они вообще ничего бы не получили. К такому свойству человеческой психики воображать то, что могло бы случиться вместо того, что случилось, часто обращаются психологи, чтобы вывести пациента из депрессии.

- Как сказал Чехов: «Если вам изменила жена, радуйтесь, что она изменила вам, а не Отечеству».

- Примерно так. В одной и той же ситуации разные люди могут видеть как удачу, так и неудачу. Я задал своим добровольцам вопрос, как они расценивают ситуацию: в банк, где они получают деньги, врывается грабитель и ранит их в руку. Так вот, «неудачники» отнесли эту историю к неудачам, а «счастливчики» заявили, что им повезло - ведь пуля могла попасть и в голову.

- Выходит, «счастливчики» потому и счастливы, что при любой неудаче понимают: могло быть и хуже?

- Получается, что так. А потому всегда пребывают в хорошем настроении, что помогает им извлекать удачу даже из самых неприятных случаев. Так, в приведенной ситуации несколько «везунчиков» заявили, что теперь они смогут заработать денег, продав историю с ограблением и ранением журналистам.

- Можно ли научится быть «удачником»?

- Почему нет? Надо лишь усвоить четыре правила удачливого человека (см. «Важно!»).

- Что-то слишком просто получается. Похоже на советы из книги «Как ничего не делать и заработать миллион»...

- Несмотря на простоту, эти правила работают. Второй частью нашего проекта была как раз организация «школы удачи», куда вошли мои добровольцы. Я попросил их прожить по этим правилам месяц. Почаще ломать распорядок дня, жить на интуиции, на инстинктах, менять круг общения и все время воображать себя счастливым. И что же вы думаете? Через месяц 80 процентов из них сообщили, что стали более удачливыми. Это заявили не только «неудачники», но и те, кто и раньше на отсутствие внимания со стороны фортуны не жаловался.

Невезучая Патрисия по окончании эксперимента сказала, что стала совсем другим человеком и с неудачами для нее покончено навсегда. Теперь она по-другому смотрит на удачу и ее роль в жизни. Честно говоря, я и сам теперь на все это по-другому смотрю...

ВАЖНО!

Четыре правила удачи

1. Слушайтесь вашей интуиции, она редко ошибается.

2. Объявите бой рутине, будьте открыты для всего нового.

3. Старайтесь почаще думать о хорошем и вспоминать что-нибудь хорошее.

4. Представляйте себя удачливым перед важной встречей или телефонным звонком.

Талисманы не работают

- А как насчет примет, талисманов, амулетов? Они как действуют?

- Никак не действуют. В этом мы убедились, проведя не одну сотню экспериментов. Все приметы - лишь отголоски неких древних верований. Скажем, число 13 стало «несчастливым» из-за того, что в Тайной вечере Христа участвовали именно 13 человек и 13-м был Иуда. А истинной причиной того, что прохождение под приставленной к стене лестницей считается плохой приметой, является то, что треугольник (а тут именно треугольник: пол - стена - лестница) в Средневековье считался символом Святой Троицы. И пройти через этот треугольник значило оскорбить Святую Троицу. Черная кошка всегда была символом ведьмы, которая, перебегая вам дорогу, забирала вашу удачу. Расскажу об эксперименте, который поставил член «общества скептиков» Марк Левин. Он специально провоцировал кошек, причем не только черных (в некоторых странах считается, что несчастья приносят белые коты), перебегать ему дорогу, а после этого подбрасывал монетку, проверяя, насколько выросла его удачливость. Итог: она не выросла ни на одну долю процента.

Еще пример. До того как заняться проектом «Удача», я провел эксперимент. Набрав группу добровольцев, несколько недель подвергал их воздействию добрых примет и заставлял пользоваться вещами, которые должны были принести им удачу, богатство и счастье. После этого попросил их оценить полученный эффект. Так вот, он был нулевым.