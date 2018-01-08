Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 330,55, USDKZT_0_001 = +8,9399 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2499 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом RUBKZT_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 01 по 08 января 2018 года в Российской Федерации.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 330,55 тенге за доллар США при объеме торгов 67 100 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 330,43 тенге за доллар (+0,30 тенге), суммарный объем торгов - 89 400 тыс. USD (-140 150 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,9399 % годовых при объеме торгов 79 000 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2499 % годовых при объеме торгов 417 700 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах принял участие 21 банка.