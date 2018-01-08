Голландский суд оставил в силе решение о заморозке $5,2 млрд Нацфонда

21 декабря 2017 года Высокий суд в Лондоне отклонил требования Казахстана о принуждении BNY Mellon разблокировать активы Нацфонда.

5 января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменений решение от 8 сентября 2017 года об аресте $5,2 млрд в виде акций ФНБ "Самрук-Казына" в голландской компании KMG Kashagan B.V. Об этом сообщает Newswire.ca со ссылкой на пресс-службу компании Анатолия и Габриэля Стати.

В международном консорциуме, помимо Казахстана, участвуют крупные компании Eni, Royal Dutch Shell, Total, ExxonMobil, Китайская национальная нефтяня корпорацию и Inpex.

Голландский суд постановил - несмотря на то, что "Самрук" является юридическим лицом, "акционерное общество полностью подчинена национальным интересам Казахстана. Казахстан остается и останется единственным акционером". Суд пришел к выводу, что "Самрук-Казына" не имеет фактической экономической независимости от властей Казахстана, и предположил, что АО "было создано Правительством РК с целью оградить активы Казахстана от кредиторов".

Этому решению предшествовал ряд других судебным решений не в пользу Республики Казахстан. В частности, американский Bank of New York Mellon заморозил активы на $22 млрд, включая денежные средства, облигации и акции, составляющие около 40% Нацфонда РК. 21 декабря 2017 года Высокий суд в Лондоне отклонил требования Казахстана о принуждении BNY Mellon разблокировать активы Нацфонда.

Newswire.ca также сообщает, Стати получили судебные решения по аресту казахстанской собственности в Люксембурге и Швеции, включая долю в Люксембургской группе Eurasian Resources Group, торговую дебиторскую задолженность Казахстану ряда люксембургских компаний, а также акции 33 шведских компаний стоимостью около $100 млн.

Судебные разбирательства идут уже на протяжении четырех лет. 19 декабря 2013 года арбитражный трибунал в Стокгольме присудил в пользу Стати около 500 миллионов долларов.

Решение Верховного суда Швеции идет вразрез с решением Высокого суда Англии, который 6 июня 2017 года в ходе исполнительного производства признал, что Арбитражное решение было получено мошенническим путем.

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