Смерть малышей в больницах Караганды и Темиртау прокомментировали в МЗ РК

31 декабря 2017 года от кишечной инфекции в больнице Караганды умерла трехлетняя девочка, а 6 января 2018 года в больнице Темиртау от кишечной палочки скончался годовалый ребенок.

На брифинге в СЦК председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин сообщил, что в ведомстве осведомлены об этих случаях и по ним проводится расследование, передает корреспондент Zakon.kz.

«Конечно, нам известны эти случаи и сейчас ведется расследование этих случаев, проводятся лабораторные исследования. Наиболее сложные из них гистологические исследования, они долгосрочные», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Как отметил представитель Минздрава, такие исследования занимают до 20 дней. Как добавил Ж. Бекшин, к расследованию привлечены независимые эксперты.

«К расследованию этих случаев привлечены также независимые эксперты в области инфекционной патологии. По результатам этих расследований мы вас дополнительно проинформируем», - уточнил главный санврач РК.

Как сообщалось ранее, 6 января 2018 года больнице Темиртау умер годовалый малыш. Мальчика звали Аслан. Он поступил с температурой и рвотой. Ему был поставлен диагноз «кишечная палочка». Под наблюдением врачей ребенок был полдня, но спасти его так и не удалось. Медики заявляют, что сделали все, что смогли. Также утром 31 декабря в Караганде от кишечной инфекции скончалась трехлетняя Айзере Какарманова. Она поступила в областную инфекционную больницу 23 декабря с диагнозом ОРВИ. Бронхит вылечили и готовили маму с ребенком к выписке, однако у девочки началась рвота. Врачи заподозрили отравление и промыли малышке желудок. Рвота прекратилась, но поднялась температура. 30 декабря мама решила выписаться из больницы, так как, по ее словам, девочка не получала лечения. Однако вечером того же дня женщина вновь обратилась к врачам за помощью. Айзере снова госпитализировали, но девочку не смогли спасти.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: almatymed.kz.