К.Мами: Очень важно сохранить последовательность заданных реформ

Модернизированная судебная система, как часть социальной инфраструктуры, призвана поддержать трансформацию Казахстана в передовое современное государство. В свою очередь, неэффективная судебная система является препятствием на пути проведения экономических и политических реформ.

В советское время судебная система, как одна из трёх ветвей власти, не вписывалась в общую модель управления страной. Прежде всего из-за жесткой централизации и, как одно из основных условий, из-за практического отсутствия частного сектора экономики. Поэтому в Советском Союзе была принята социалистическая политико-правовая доктрина. Принятый в странах с рыночной экономикой принцип разделения властей был неприемлем из-за необходимости обслуживать представительные органы.

С момента приобретения Казахстаном независимости история её органов правосудия началась с реализации принципа независимости судебной власти. Создание демократического общества и правового государства потребовало коренного реформирования всей системы юстиции, в которую входят не только суды. Судебная реформа была здесь основополагающей и с тех пор подвергается непрерывному совершенствованию. Ее основной задачей явилось обеспечение системного скачка в сфере правосудия от уровня, характерного для развивающихся стран, к уровню правосудия у стран с передовыми социально-экономическими параметрами.

Необходимость этих судебных реформ продиктована прежде всего исполнением "Стратегии 2030" и "Стратегии 2050", объявленных Президентом страны. Реализация и ответственность за эти преобразования в сфере правосудия, начиная с 1999 г с перерывом на период 2009-2013 гг, была возложена на К.А. Мами.

Каково это - быть ответственным за трансформацию судебной системы из архаичного и во многом маргинального формата с известными на тот момент слабыми звеньями – невысоким профессионализмом судей, коррупцией, сложностью доступа к правосудию и закрытостью судейского корпуса? Как именно выстроить эффективный механизм, обеспечивающий верховенство закона, гарантирующий права собственности, создающий условия для предпринимательской деятельности, который в конечном итоге станет основой для экономического роста Казахстана?

Как всегда, будет объективно рассмотреть этот процесс на имеющихся фактах.

Разработаны конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», законы «О Высшем Судебном Совете РК», «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «О третейских судах», разработаны и приняты новые Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, принят ряд нормативных постановлений Верховного Суда по актуальным вопросам правоприменительной практики судов. Также были разработаны и приняты Стратегический план Верховного Суда РК и Концепция судебного образования.

Исключение влияния исполнительной власти на суды стало ключевым пунктом судебной реформы, где в 2000 году Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2000 года функции обеспечения деятельности судов из ведения Министерства юстиции были переданы Комитету по судебному администрированию при Верховном Суде и администраторам судов на местах.

Последовательно и целенаправленно обеспечивалась материально-техническая оснащенность судов. За этот период построено типовых, реконструировано и приобретено 153 здания для судов. Модернизированы и технически полностью оснащены большинство залов судебных заседаний. В целом значительно укреплены финансово-экономические основы судебной системы и социально-правовой статус судей. Одним из приоритетных стал курс на специализацию судов через создание специализированных экономических, административных, ювенальных судов и суда присяжных заседателей.

Меры по дальнейшей специализации судов и их последовательному и целенаправленному материально-техническому обеспечению позволили принципиально повысить уровень эффективности отправления правосудия. Очередным важным этапом в процессе совершенствования системы правосудия стали поправки, внесенные в мае 2007 года в Основной закон страны. Принятые новеллы способствовали дальнейшему укреплению гарантий защиты конституционных прав и свобод граждан, в частности, путем введения судебного санкционирования ареста.

После наделения судов данной функцией процедура применения ареста стала более ответственной и объективной, с участием представителей защиты. В результате количество подвергнутых аресту лиц на досудебных стадиях уголовного процесса на сегодня сократилось на треть. Одним из перспективных направлений оптимизации работы по отправлению правосудия и достижению максимальной прозрачности судопроизводства является применение информационных технологий.

В 2004 году была разработана Концепция создания единой для всех судов системы автоматизации судопроизводства. В 2007 году завершилось внедрение во всех судах Казахстана Единой автоматизированной информационно-аналитической системы (ЕАИАС РК). Развиваясь, система начала решать такие задачи, как автоматизированное распределение судебных дел при их поступлении в суды, составление списков присяжных заседателей путём их случайного выбора из данных, предоставленных акиматами, а после создания в 2008 году ведомственной сети судебная система перешла на электронный документооборот, формирование судебной статистики. В настоящее время функционирует и пополняется база данных судебных актов республики, внедрено электронное судопроизводство, предусматривающее аудио-видеофиксацию и использование возможностей видеоконференцсвязи в процессе.

Логическим результатом этого стал скачок в качестве отправления правосудия отечественными судами. Соответственно этому улучшены позиции национальной судебной системы в международных рейтингах. Так, по данным Всемирного Банка «Doing Business-2017», Казахстан занял 4 место по качеству судопроизводства из 190 стран. По данным ГИК ВЭФ по индексу «Независимость судов», Казахстан поднялся в период с 2013 до 2017 года на 20 позиций (с 88 до 68). Проводимые социологические опросы демонстрируют высокий уровень доверия к судам. Так, согласно ПРООН, в 2015 году уровень доверия к судам составил 71,3 %. Опрос проведен среди участников судебных процессов в судах республики. Всего им было охвачено 12,5 тысячи человек. Венецианская комиссия Совета Европы в своём обзоре судебных систем Центральной Азии по итогам 2015 года особо отметила судебные реформы Казахстана и представила другим странам региона в качестве примера.

Судами чаще стали применяться альтернативные меры наказания. Доля лиц, осужденных к лишению свободы, уменьшилась на 4 % и составила 30,6% от общего числа осужденных. Более активно стали внедряться в судопроизводство примирительные процедуры. В текущем году в 10 раз увеличилось число дел, рассмотренных с участием медиаторов.

В 2013-2017 годы были инициированы и осуществлены ряд принципиально важных проектов:

- для упрощения доступа к правосудию внедрена трёхзвенная система правосудия. Это позволило усилить роль судов первой и апелляционной инстанций. В результате время принятия окончательных решений сократилось с полутора лет до 8 месяцев. В то же время сокращение кассационных инстанций областных судов позволило укрепить апелляционные суды на 104 штатные единицы. Теперь здесь все дела рассматриваются коллегиально.

- для максимизации прозрачности правосудия для населения и экономических субъектов в работу судов широкое внедрение получила система «электронное правосудие». Это полностью изменило качество взаимодействия населения с судами. Весь процесс судопроизводства полностью переведен в электронный формат – от момента сдачи документов в канцелярию до получения итогового судебного акта.

Созданы и работают:

- Форум «Талдау» - формирование единообразной судебной практики и судебной определённости;

- Банк судебных актов - доступ к оригинальным версиям судебных актов, подписанных электронно-цифровой подписью судьи;

- Судебный кабинет, в том числе мобильная версия - единое информационное окно доступа ко всем услугам, предоставляемым судами;

А также такие инструменты как Мобильная видеоконференцсвязь, стационарная видеоконференцсвязь и СМС-оповещение, обеспечивающие оперативность, повышение эффективности, экономию бюджетных средств;

- Аудио-видеофиксация - повышение эффективности деятельности судов, а также реализация прав граждан и юридических лиц на судебно-правовую информацию;

- АИАС «Төрелік» - повышение эффективности судей и сотрудников аппарата;

- Ситуационный центр – повышение качества отправления правосудия;

- группа в Facebook «ИТ-правосудие» - взаимодействие с гражданами, обратная связь. Результатом стал рост уровня доверия населения к судам (см. параметры выше).

- для улучшения качества работы местных судов внедрена система оценки их 9 ключевых показателей с присвоением рейтинга, что позволило создать базу для планирования и управления качеством работы местных судов. Впервые внедрён конкурсный порядок отбора кандидатов на руководящие должности. В свою очередь, принят закон по вопросу о пожизненном пенсионном содержании судей, вышедших в отставку. Как результат существенно улучшились прозрачность отбора кадров и социальная защита судей, усилив привлекательность профессии и снижая риски коррупции и злоупотреблений.

- для усиления гарантий защиты прав и свобод граждан с начала 2015 года суды работают в рамках нового уголовного законодательства, в котором значительная часть предложений была разработаны Верховным Судом. В судебной практике эффективно реализованы такие новые институты как уголовный проступок, следственный судья, процессуальный прокурор, депонирование показаний, сделка о признании вины, ускоренное досудебное расследование, и другие. Эффект этих мер уже проявляется в виде уменьшения волокиты и повышения оперативности следствия.

- для усиления инвестиционной и экономической привлекательности Казахстана создана и функционирует специализированная судебная коллегия по рассмотрению споров с участием крупных инвесторов.

- для внедрения лучших международных практик при Верховном Суде создан Международный совет, который дает экспертные консультации по вопросам совершенствования национальной системы правосудия с учетом лучших зарубежных практик. Сегодня в Совет входят 15 членов из семи стран. В 2017 году совет подготовил рекомендации по представительству в судах, прецедентному праву. Обеспечивается сотрудничество с такими международными и неправительственными организациями как ООН и её агентства ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ЮНДОК, а также с ОБСЕ, Венецианской комиссией Совета Европы, ЮСАИД и другими.



Налажено активно взаимодействие с судебными органами государств-членов ШОС. Союз судей Казахстана является полноправным членом Международной Ассоциации Судей. В 2016 г. Верховный Суд стал участником Международной Ассоциации по судебному администрированию. Много важных инициатив ещё находится в процессе выработки и окажет важное влияние на будущее развитие отечественной судебной системы. Так, разработан проект отдельного Кодекса об административных правонарушениях.Также Верховный Суд выступил разработчиком Гражданского процессуального кодекса в новой редакции. Продолжается существенное обновление законодательства, регламентирующее вопросы судопроизводства и деятельности судов. Внесены реформаторские поправки в отраслевой Конституционный закон и другие законодательные акты. Новые нормы позволят значительно упростить отправление правосудия, внедрить процедуры досудебного урегулирования споров, снизить репрессивность правового механизма. Существенно расширена сфера судебного контроля.

В УПК внесены изменения, касающиеся расширения полномочий следственного судьи, которые в целом позволят повысить эффективность механизма защиты прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Реализуется утвержденный распоряжением Президента страны Единый государственный план действий по переходу на новую модель уголовного закона и уголовного судопроизводства. В целях повышения открытости и доступности правосудия для населения разработана Концепция информатизации в судебной системе до 2020 года.



