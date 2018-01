Британский гопник или топовый боксер: как живет соперник Головкина

Билли Джо Сондерс вырос на кулачных боях среди домов на колесах. И манерам научился там же, пишет Eurosport.ru.

«GGG, ты прав: я был не готов раньше, но теперь – более чем. Давай сделаем это», – 30 декабря Сондерс практически влез за новогодний стол Геннадия Головкина через твиттер. Двумя неделями ранее британец единогласным решением судей победил Давида Лемье, претендовавшего на пояс WBO. Именно этого титула не хватает казахстанцу для звания абсолютного чемпиона мира в среднем весе, а сам обладатель нарывается всеми силами.

За последний год Сондерс наговорил о Головкине столько всего, что хватило бы на приличный раунд в рэп-баттле. В конце 2016-го брит кидался каламбурами категории Б, обзывая более заслуженного спортсмена крысой и Боратом (boRat). В марте записал видеообращение: «Головкин, ты вонючая ***** [вагина]! Сразись со мной в Казахстане, где бы в Азии это ни было!» Через пару недель, в апреле, Билли Джо снялся в футболке с надписью «GGG – ссыкливый Борат. Проведи бой с Сондерсом». А после победы над Лемье вспоминает о будущем сопернике чуть ли не каждый день.

Со стороны выглядит, будто Билли Джо Сандерс – немытый британский гопник, дорвавшийся до славы и твиттера. На деле – топовый боксер (25-0-0) с самым современным подходом к маркетингу. Бурления, которые Макгрегор и Мэйвейзер поднимали перед их боем, показали, что агрессивное поведение, оскорбления, туалетные шутки отлично работают на толпу. Эта подача пришла из WWE: в реслинге ребята толкают длинные диссы перед тем, как показать отрепетированный бой. В боксе это работает круче – на кону реальные драка, кровь и титулы.

Команда Сондерса работает на паблисити всеми возможными путями. 3 декабря 2016-го Билли Джо победил Артура Акавова решением судей, хотя провел ужасный бой и сам это признал. Зато победу на ринг брит отпраздновал с 16-летним больным раком фанатом – милейшие фотки растащили по спортивным медиа.

NEWS: Golovkin said he will happily fight Billy Joe Saunders next if the rematch between himself and Canelo doesn’t get made. #boxingkingdom pic.twitter.com/49goYAT1F7