Утверждена цена на газ в РК

В Казахстане с 1 января 2018 года предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ (СНГ) увеличена с 34,319 тенге до 38,701 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Расчётная цена на СНГ согласно Правил определения предельных цен, должна была составить 52 538,27 тенге за тонну без учета НДС. Об этом сообщили в министерстве энергетики РК, передает Zakon.kz.

«Министерство в соответствии с пунктом 14 Правил удерживает его на уровне утвержденной наиболее максимальной предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке за 2014 год, то есть на уровне 38,701 тенге за тонну без НДС», - сообщили в ведомстве.

Повышение цены вызвано ростом мировой цены, поскольку оптовая цена на сжиженный нефтяной газ зависит от котировок на международном рынке.

Оптовая цена - это цена, по которой заводы производители отпускают сжиженный нефтяной газ газосетевым организациям в рамках Плана поставки СНГ на внутренний рынок, утверждаемый МЭРК.

Ввиду увеличения спроса, а также низких оптовых цен на СНГ на внутреннем рынке собственники и производители СНГ несут убытки от реализации на внутренний рынок. К примеру: себестоимость производства сжиженного нефтяного газа СНПС «Актобемунайгаз» составляет порядка 52 000 тг/т, ТОО «СП»Казгермунай» 38 403 тг/т., ТОО «Жаикмунай» 67 478 тг/т. и ТОО «КазахОйлАктобе» 44 334 тг/т.

Согласно закону РК «О газе и газоснабжении», министерство энергетики по согласованию с министерством национальной экономики ежеквартально утверждает предельно оптовую цену на СНГ, которая действуют на всей территории Республики Казахстан.

Также, министерством ежемесячно утверждается План поставки СНГ на основе заявок, представляемых газосетевыми организациями.

План поставки формируется на заседании Комиссии по распределению объемов СНГ на внутренний рынок РК. министерство ежемесячно проводит заседание Комиссии по распределению СНГ, на которые также приглашаются представители местных исполнительных органов для формирования объемов СНГ поставляемых на внутренний рынок.

Вся процедура и механизм формирования Плана поставки СНГ прозрачны и осуществляются с участием общественных организации.

При этом отмечаем, что розничная цена на внутреннем рынке Казахстана устанавливается участниками рынка и министерством не регулируется.

Розничная цена на СНГ складывается из: 1) оптовой цены, утверждаемой МЭРК; 2) транспортных расходов; 3) эксплуатационных расходов; 4) прибыли газосетевой компаний.

Согласно данным мониторинга, представляемым местными исполнительными органами в декабре 2017 года наиболее низкие розничные цены были в Актюбинской области - 45-49 тг./литр и Мангистауской области - 45-50 тг./литр. Также, наиболее высокие цены наблюдались в Карагандинской области - 70-75 тг./литр, Алматинской области - 72-75 тг./литр, ЮКО - 65-72 тг./литр, Восточно-Казахстанской области - 68-75 тг./литр и г.Алматы - 68-75 тг./литр.

«После 1 января 2018 года по данным мониторинга, представляемым местными исполнительными органами, розничные цены сложились в Актюбинской области - 55 тг./литр и Мангистауской области - 52-65 тг./литр. По остальным регионам рост розничных СНГ цен не наблюдается», - сообщили в минэнерго.

При этом необходимо отметить, что ввиду низких цен на газ с каждым годом растет потребление СНГ на внутреннем рынке, к примеру: 2016 году - 720 тыс.тонн и 2017 году - 953 тыс.тонн (увеличение на 32%).

На этом основании в ведомстве сообщили, что министерством энергетики принимаются всесторонние меры по обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом, а также исключения фактов дефицита на СНГ.