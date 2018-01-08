О сезоне гриппа в Казахстане рассказал главный санврач

Дополнительно поставлены 200 тысяч доз вакцин, которые будут распространены среди школьников.

На пресс-конференции в СЦК председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК и главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«Пока такой заболеваемости нет, но мы прогнозируем рост со второй половины января. Это сезонный рост, не эпидемия, это наш обычный сезонный рост заболеваемости, который мы прогнозируем и к нему готовимся», - сказал он.

По его словам, в целом в мире от гриппа ежегодно погибает около 500 тысяч человек.

«У нас в Казахстане в 2012-2013 г.г. погибло только от одного гриппа 69 человек, в прошлом году было 9 летальных случаев, в этом году уже мы имеем 5 летальных случаев от ОРВИ. Поэтому мы говорим, что нельзя легкомысленно относиться к респираторным вирусам и заниматься самолечением. К чему это все приводит? Например то, что родители доводят до утяжеления детей, потом обращаются к медикам, но медики в некоторых случаях не боги и, когда уже случаи запущенные, это грозит именно летальным исходом», - отметил Ж. Бекшин.

В то же время он указал, что наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация.

«Вакцинация от гриппа - это наиболее эффективное средство на сегодня. Дополнительно сегодня поставлены 200 тысяч доз, которые мы распространим среди школьников. Среди школьников ОРВИ в структуре занимает 68 процентов, по гриппу - 30 процентов. Естественно, мы распределяем вакцины на группу риска. Резкий подъем заболеваний мы ожидаем в феврале, марте, апреле. Это время, когда идет снижение иммунных сил организма, снижение всех запасов витаминов, минеральных веществ, идет ослабление организма», - пояснил главный санврач РК.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: из открытых источников.