Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В полиции Алматы прокомментировали избиение мужчин в новогоднюю ночь

8 января 2018, 17:10

Сотрудниками криминальной полиции проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали жестокое избиение двух мужчин в новогоднюю ночь, передает Zakon.kz.

"По факту хулиганских действий в отношении двух мужчин, имевших место в ночь на 1-е января у входа в увеселительное заведение, что расположено в Жетысуском районе Алматы, территориальным управлением внутренних дел проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК", - сообщили в полиции.

Сотрудниками криминальной полиции проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

В ходе расследования проводится ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства преступления будут установлены по итогам следствия.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...