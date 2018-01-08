В полиции Алматы прокомментировали избиение мужчин в новогоднюю ночь
Сотрудниками криминальной полиции проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали жестокое избиение двух мужчин в новогоднюю ночь, передает Zakon.kz.
"По факту хулиганских действий в отношении двух мужчин, имевших место в ночь на 1-е января у входа в увеселительное заведение, что расположено в Жетысуском районе Алматы, территориальным управлением внутренних дел проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК", - сообщили в полиции.
Сотрудниками криминальной полиции проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
В ходе расследования проводится ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза.
Обстоятельства преступления будут установлены по итогам следствия.
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