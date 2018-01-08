Полиция Астаны ищет вора, попавшего на камеру наблюдения в детском центре

Департамент внутренних дел города Астаны просит оказать содействие в установлении личности подозреваемого в краже денег в детском центре развития, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

С заявлением в полицию обратилась руководитель детского центра. 5 января около 13.30 часов неизвестный из кассы украл денежные средства.

"Воспользовавшись отсутствием в холле работника, на стойке администрации злоумышленник взял со стола около 90 тысяч тенге. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого лица. Начато досудебное расследование по статье "кража" УК РК", - сообщили в полиции.

Департамент внутренних дел Астаны просит оказать содействие в установлении личности подозреваемого, совершившего данное преступление. Владеющих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам 87172716710, 87172716711 (дежурная часть УВД района «Алматы») либо на 102.