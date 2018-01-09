«Кайрат» отказался от услуг российского футболиста Романа Павлюченко

9 января 2018, 00:11

Алматинский клуб нацелен на омоложение состава.

Звездный российский футболист Роман Павлюченко решил сменить второй дивизион России на премьер-лигу Казахстана, сообщает Prosports.kz.

Футболиста предлагали «Кайрату», но, несмотря на не самые высокие финансовые запросы 36-летнего нападающего, алматинский клуб отказался, ссылаясь на новый вектор развития. «Кайрат» нацелен на омоложение состава и замену ушедшему бомбардиру Жерару Гоу ищет молодого либо находящегося на пике форварда.

Павлюченко имеет несколько предложений из ФНЛ, но более склонен продолжить карьеру в высшем дивизионе, пусть и не в российском. Предыдущей командой «Спящего гиганта» был московский «Арарат», где его месячная зарплата, по неофициальной информации, составляла не более 20 000 долларов. Для клубов КПЛ это приемлемая цена и сейчас агенты пытаются устроить Романа в казахстанскую команду.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код