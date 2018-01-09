В Швеции школьники нашли банку с рулоном денег
Плотно закрытую ёмкость дети не стали открывать самостоятельно, а руководство учреждения обратилось в полицию.
Шестилетние ученики из школы города Сунне на западе Швеции во время лесной прогулки обнаружили банку, в которой лежали шведские кроны на сумму более четырёх тысяч евро, сообщает life.ru.
"Банка была закрыта, и в ней можно было увидеть деньги. Банкноты были свёрнуты в рулон", — сказала директор школы Ленита Бестерман. По её словам, ёмкость открывать самостоятельно не стали, а сразу позвонили в полицию.
Хозяина клада правоохранители так и не нашли, поэтому было решено отдать деньги детям. Директор школы сообщила, что средства будут потрачены на тематические лесные поездки класса.
Фото: sverigesradio.se
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