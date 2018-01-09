В Алматинской области пропали рыбаки

Двое рыбаков пропали в Алматинской области. На промысел они выехали на озеро Сорбулак. С 25-го декабря велись поиски, в том числе, водолазом, но тщетно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

«На рыбалку мой сын уехал 24-го декабря. С ним родственник и двое знакомых. Эти знакомые на следующий день мне сообщили, что они пропали. Мы сразу обратились к спасателям, искали их. Но так и не нашли. У моего сына жена беременная и сын растёт», - сказала мама Улана Туткенбаева Эльмира Калымбетова.

Ранее на этом же озере пропали ещё двое рыбаков. Сегодня спасатели были вынуждены прекратить поиски - в силу погодных условий - вода покрылась льдом.

«В общем велись поиски визуальные, потом мешали погодные условия - ветер сильный, сильная волна и мороз. По возможности мы делали все возможное. Территория очень большая. Водохранилище очень большое - Сорбулакское водохранилище. Потом несколько дней, день или два местные рыбаки помогали нам, эхолотом искали, так результатов не дало», - сказал спасатель подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области Марат Битанов.