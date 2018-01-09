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Двое британцев начали готовить теракт и влюбились

9 января 2018, 01:48

Пара разделила не только "общую идеологию, но и эмоциональную привязанность друг к другу".

Британский суд признал виновными в подготовке теракта мужчину и женщину, которые познакомились незадолго до этого через сайт знакомств, сообщает газета Guardian, пишет РИА Новости.

Согласно изданию, 36-летний выходец из Судана Мохаммед познакомился с 33-летней жительницей Лондона Эль-Хассан, поскольку она работала фармацевтом и обладала необходимыми для создания взрывчатых веществ знаниями. При этом пара разделила не только "общую идеологию, но и эмоциональную привязанность друг к другу".

Обвиняемые находились в постоянном контакте, но помимо обычных сообщений обменивались экстремистскими видеороликами и фотографиями, пишет издание.

После ареста пары в декабре полиция обнаружила у них дома несколько компонентов для взрывчатки. Кроме того, правоохранительные органы получили информацию о том, что мужчина присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство"*.

Задержанные отрицали свою вину.

По данным издания, приговор будет вынесен в конце февраля.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото: РИА Новости


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