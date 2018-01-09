В Алматы состоялся суд над автоугонщиками

На скамье подсудимых - мужчины в возрасте от 23-х до 34-х лет.

Судебные слушания по резонансному уголовному делу началось в Алматы. На скамье подсудимых - группа автоугонщиков, промышлявших кражей и в последующем продажей чужих автомобилей. Сейчас рассматривается 11 эпизодов угона машин престижных марок легковушек и внедорожников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

Автомобиль бизнес-класса у Назиры Комекбаевой угнали прямо со стоянки во дворе жилого дома. Все произошло как говорится «без шума и пыли». На кадрах видеонаблюдения с соседнего здания видно - двое молодых людей осматривают местность, а через какое-то время уезжают на легковушке Назиры в неизвестном направлении.

«Сейчас задержаны четверо мужчин, двоих из них я видела несколько раз возле своего дома, попытки угнать мою машину были и ранее. Получается они вскрыли ее с помощью заглушки. Потом я узнала, что мой автомобиль был продан за 800 тысяч, хотя его рыночная цена - на два миллиона больше. А документы вообще были найдены на границе Казахстана с Кыргызстаном. Где сейчас моя машина - я не знаю», - рассказала пострадавшая Назира Комекбаева.

Где сейчас остальные автомобили - пострадавшие тоже не знают. Один внедорожник удалось найти в момент отправки в соседний Кыргызстан. Пятерых подозреваемых задержали прямо на месте сделки. Их причастность к восьми фактам угона автомобилей только в Ауэзовском районе и еще одного в Алатауском - была доказана практически сразу. Об этом еще летом прошлого года сообщали в ДВД города. Сейчас разбирательства в суде идут по 11 эпизодам.

«Их задержали прямо на месте преступления, то есть когда они продавали угнанную машину. Они неоднократно попадали на камеры видеонаблюдения, пострадавших гораздо больше, но они признают только четыре эпизода и нашлось всего три машины. Хотя на слушании присутствовали пострадавшие по 11 эпизодам», - рассказала Айгуль Мустафина.

На скамье подсудимых - мужчины в возрасте от 23-х до 34-х лет. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

«В нашем Ауэзовском районе - 9 эпизодов этого уголовного дела, еще один в Алатауском, другой - в Жетысуском районе. Поэтому я должен уточнить у пострадавших, у подсудимых, где будет рассматриваться это дело. Следствие проводилось в Алмалинском районе», - сообщил судья Ауэзовского районного суда Ерхан Тотыбай.

Следующее судебное заседание состоится на следующей неделе. Члены преступной группы, нанесшей материальный ущерб автовладельцам, согласно закону, могут лишиться свободы на пять, а то и восемь лет.

Фото: nwitimes.com