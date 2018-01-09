Об изменениях в КоАП с 9 января 2018 года касательно ЭСФ и законодательства о бухучете

Напоминаем, что 9 января 2018 года вступают в действие изменения и дополнения, внесенные в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП) законом РК от 28 декабря 2017 года № 127-VI касательно нарушений:

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности физическими и должностными лицами (статья 238 КоАП);

сокрытия объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности (статья 275 КоАП);

выписки счетов-фактур, а также нарушений системы учета перемещения товаров, включенных в перечень (статья 280-1 КоАП);

неисполнение обязанностей, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан, налогоплательщиками при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском экономическом союзе, а также невыполнение лицами требований, установленных законодательством Республики Казахстан (статья 287 КоАП),

а также других нарушений.

В частности, статьей 238 КоАП установлено, что неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение физическими и должностными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, совершенное в виде:

1) уклонения от ведения бухгалтерского учета, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния (в предыдущей редакции - не причинившего крупного ущерба);

2) составления искаженной финансовой отчетности, сокрытия данных, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, а равно уничтожения бухгалтерской документации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (в предыдущей редакции - не причинивших крупного ущерба), -

теперь влекут штраф в размере 50 МРП (ранее сумма штрафа составляла 100 МРП).

Статья 238 КоАП также дополнена примечанием, поясняющим, что искажением финансовой отчетности признается искажение на сумму более 20 МРП.

Также уменьшены суммы штрафов, определенные статьей 275 КоАП, за сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности. Но наряду с этим статья 275 дополнена новой частью, в которой установлено, что совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость влечет штраф в размере 15% от суммы оборота за период непостановки на учет. Отмечено, что под совершением оборота понимается облагаемый оборот, определяемый в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, в новой редакции изложена статья 280-1 «Нарушение порядка выписки счетов-фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень».

Теперь данной статьей установлено, что невыписка налогоплательщиком счета-фактуры в электронной форме влечет предупреждение.

Если данное действие будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то налагается штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 40 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 100 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП.

При этом выписка налогоплательщиком счета-фактуры в электронной форме с нарушением срока влечет предупреждение. Если данное действие будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то налагается штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП.

Отсутствие заверенных печатью органов государственных доходов товаросопроводительных документов, оформление которых предусмотрено при вывозе за пределы территории Республики Казахстан товаров, включенных в перечень, в нарушение системы учета перемещения товаров, влечет штраф в размере 50 МРП. Если данное действие будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, налагается штраф в размере 100 МРП.

При этом под товарами, включенными в перечень, следует понимать товары, код единой ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых включены в перечень товаров в соответствии с протоколом о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС, ратифицированным законом РК от 9 декабря 2015 года.

Скорректированы также суммы штрафов, налагаемые за неисполнение обязанностей налогоплательщиками при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском экономическом союзе (статья 287 КоАП).