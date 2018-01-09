В акимате отметили, что канатную дорогу пока не запустили.

Горнолыжный курорт в Баянауле не могут запустить из-за нехватки снега, передает Zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

"Говорить о запуске базы можно будет после ввода в эксплуатацию канатной дороги. Что касается остальной инфраструктуры, то она фактически готова. Кроме того, на сегодняшний день уровень выпавших в Баянаульском районе осадков недостаточен для открытия горнолыжных трасс", - пояснил руководитель пресс-службы акима области Азамат Байтенов.

В акимате отметили, что канатную дорогу пока не запустили. Ожидается, что она заработает в течение первого квартала 2018 года.

В октябре 2017 года глава региона побывал в Баянаульском районе на месте строительства канатной дороги. Тогда же Булат Бакауов уточнил, что лыжная база должна быть построена до конца 2017 года. Ранее, в мае, он заявлял, что "если не будет серьезных форс-мажоров, в этот зимний период курорт должен заработать". Тогда же акиму докладывали о том, что первые лыжники смогут скатиться с горы Мырзашокы уже в декабре.

Аким Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинов сообщал об отсутствии проблем при строительстве горнолыжной трассы. В том числе он уверял, что проблем со снегом на горе Мырзашокы быть не должно.

Фото: ИА Pavlodarnews.kz.



