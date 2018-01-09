В Усть-Каменогорске объявлен режим «Черного неба»

В небе над областным центром в 6 раз превышена предельно-допустимая концентрация диоксида серы.

Жителям Усть-Каменогорска рекомендуют ограничить время пребывания на открытом воздухе, передает Zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».

О неблагоприятных метеоусловиях и значительном накоплении вредных веществ в атмосфере сообщает региональный «Казгидромет». По данным синоптиков, в небе над областным центром в 6 раз превышена предельно-допустимая концентрация диоксида серы, вдвое увеличено содержание фтористого водорода и в 1,5 раза вырос уровень накопления мышьяка.

Подобная ситуация, как отмечают экологи, вызвана устоявшимся штилем и носит временный характер. Уже завтра в Восточном Казахстане ожидаются метели, с порывами ветра до 30 метров в секунду.

«По сравнению с предыдущим периодом идет тенденция увеличения концентраций таких примесей как диоксид серы, диоксид азота взвешенных веществ, диоксида углерода», — рассказала начальник лаборатории РГП «Казгидромет» по ВКО Татьяна Козлянская.

Фото: Хабар 24