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В Усть-Каменогорске объявлен режим «Черного неба»

9 января 2018, 06:54

В небе над областным центром в 6 раз превышена предельно-допустимая концентрация диоксида серы.

Жителям Усть-Каменогорска рекомендуют ограничить время пребывания на открытом воздухе, передает Zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».

О неблагоприятных метеоусловиях и значительном накоплении вредных веществ в атмосфере сообщает региональный «Казгидромет». По данным синоптиков, в небе над областным центром в 6 раз превышена предельно-допустимая концентрация диоксида серы, вдвое увеличено содержание фтористого водорода и в 1,5 раза вырос уровень накопления мышьяка.

Подобная ситуация, как отмечают экологи, вызвана устоявшимся штилем и носит временный характер. Уже завтра в Восточном Казахстане ожидаются метели, с порывами ветра до 30 метров в секунду.

«По сравнению с предыдущим периодом идет тенденция увеличения концентраций таких примесей как диоксид серы, диоксид азота взвешенных веществ, диоксида углерода», — рассказала начальник лаборатории РГП «Казгидромет» по ВКО Татьяна Козлянская.

Фото: Хабар 24


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