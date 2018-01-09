Зинедин Зидан признан лучшим футбольным тренером года
9 января 2018, 07:16
В сезоне-2016/17 "Реал" под руководством французского специалиста не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Испании.
Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером 2017 года по версии France Football, пишет ТАСС.
45-летний специалист стал обладателем награды второй раз подряд.
Зидан возглавил "Реал" в 2016 году и привел клуб к победе в Лиге чемпионов, завоеванию Суперкубка Европы и победе на клубном чемпионате мира. В сезоне-2016/17 "Реал" под руководством французского специалиста не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Испании, во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем Суперкубка Испании.
Фото: © EPA/VASSIL DONEV
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