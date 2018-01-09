Жители Уральска жалуются на низкое напряжение в домах

Жители исправно платят за потребленную электроэнергию, при этом не получая качественную услугу.

Жители поселка Деркул жалуются на перепады напряжения, из-за чего у них не включаются приборы и перегорает бытовая техника, передает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В районе остановки «Белая казарма» неподалеку от железнодорожной линии расположены порядка 50 частных домовладений. Люди говорят, что перебои с электроэнергией начались осенью. Днем напряжение нормальное - около 220 Вольт, но к вечеру оно падает до 160. Пользоваться бытовой техникой в таких условиях невозможно - газовые печи и холодильники попросту не включаются, телевизоры перегорают.

«У меня перегорели холодильник и телевизор. Дома только лампочки включаю. После восьми часов вечера напряжение очень низкое. Писали жалобы энергетикам – бесполезно», - говорит жительница поселка Гульнара Айтмагамбетова.

В городском филиале АО «Западно-Казахстанская электросетевая компания» отметили, что о проблеме наслышаны, но сделать ничего не могут. Линии находятся на балансе железнодорожников. И подобных районов в Уральске много. Особенно на окраинах областного центра.

«Поселок вырос. Сейчас он начинается сразу за мостом через реку Деркул. На нашем балансе эти электролинии не состоят. Люди должны обращаться к железнодорожникам. Они должны следить за качественным обслуживанием электролиний», - сообщил начальник службы воздушных линий городского филиала АО «Западно-Казахстанская электросетевая компания» Александр Уракчинцев.

Стоит отметить, что жители исправно платят за потребленную электроэнергию, при этом не получая качественную услугу. Это нарушение условий потребительского договора. Люди могут обратиться с иском в суд.

Фото: kremen.today