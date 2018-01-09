В пустыне Сахара выпал снег
Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.
В пустыне Сахара выпал снег, сообщает Газета.ru.
Снегопад начался в районе Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны. К вечеру снег начал таять.
Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.
В декабре 2016 года снег в африканской пустыне Сахара выпал впервые с 1979 года. Снимки природного явления в алжирском городе Айн-Сефра сделал фотограф-любитель Карим Бушетата.
Фото: Karim Bouchetata
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