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В пустыне Сахара выпал снег

9 января 2018, 07:55

Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.

В пустыне Сахара выпал снег, сообщает Газета.ru.

Снегопад начался в районе Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны. К вечеру снег начал таять.

Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.

В декабре 2016 года снег в африканской пустыне Сахара выпал впервые с 1979 года. Снимки природного явления в алжирском городе Айн-Сефра сделал фотограф-любитель Карим Бушетата.

Фото: Karim Bouchetata


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