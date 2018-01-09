Механизм финансирования завершения проблемных объектов разработает акимат Астаны

Столичным акиматом ведётся работа по завершению проблемных объектов в рамках программы жилищного строительства "Нұрлы жер". Постановлением правительства в программу внесены необходимые изменения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны

Определён предварительный список проблемных объектов, рассматриваемых на межведомственной комиссии для участия в программе жилищного строительства "Нұрлы жер".

Для запуска механизма финансирования проблемных объектов до 18 января 2018 года будет создана уполномоченная организация, которая займётся вопросами финансирования проблемных объектов. Ранее акимат сообщал о создании уполномоченной организации в форме товарищества с ограниченной ответственностью по реализации программы "Нұрлы жер" в части завершения проблемных объектов.

Уполномоченной организацией будет разработан порядок финансирования строительства незавершённых объектов.

После 18 января 2018 года акимат города планирует провести встречи с представителями каждого проблемного объекта для выработки мероприятий, проведение которых необходимо для участия в программе жилищного строительства "Нұрлы жер".

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