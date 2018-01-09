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Трамп будет баллотироваться в президенты в 2020 году

9 января 2018, 08:25

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться вновь в 2020 году, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, пишет РИА Новости.

"Определенно он вновь будет баллотироваться в президенты", — сказал Гидли.

Журналисты также поинтересовались, слушал ли Трамп речь популярной американской телеведущей Опры Уинфри в воскресенье в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборов в 2020 году.

Гидли сообщил, что не знает, видел ли Трамп ее выступление. При этом он отметил, что "независимо от того, кто решит бороться с этим президентом (Трампом), им придется столкнуться с президентом, который добился рекордных успехов в рекордные сроки, будь то экономика, которая быстро развивается, создание рабочих мест, исторические сокращения налогов и налоговая реформа, увеличение заработной платы, абсолютное уничтожение ИГ* (запрещена в РК) в Ираке и Сирии".

* - запрещенная в РК террористическая группировка

Фото: © AP Photo / Alex Brandon


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