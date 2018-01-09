Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Землетрясение произошло в 605 километрах от Алматы

9 января 2018, 08:43

Подземные толчки были зарегистрированы 9 января в 06:05.

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в 605 километрах от Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Подземные толчки были зарегистрированы 9 января в 06:05.

Эпицентр располагался в Таджикистане. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

Сведений об ощутимости нет.

Фото: The News International


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...