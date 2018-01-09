Землетрясение произошло в 605 километрах от Алматы
Подземные толчки были зарегистрированы 9 января в 06:05.
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в 605 километрах от Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Подземные толчки были зарегистрированы 9 января в 06:05.
Эпицентр располагался в Таджикистане. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.
Сведений об ощутимости нет.
Фото: The News International
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