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Жестокое избиение мужчин в Алматы: один из подозреваемых был судим за убийство

9 января 2018, 08:58

Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступления продолжаются.

Личности всех подозреваемых установлены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Личности всех подозреваемых установлены. Один из них – гр. К., 1995 года рождения, уроженец Жамбылской области, задержан минувшей ночью и уже дает признательные показания. Отметим, что ранее он уже имел судимость за убийство человека. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступления продолжаются. Их поимка - дело времени. Между тем, в порядке ст. 128 УПК РК задержанный водворен в изолятор временного содержания», - информировал начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Напомним, речь идет о факте избиения двух мужчин у входа в одно из увеселительных заведений, расположенных в Жетысуском районе Алматы, которое имело место в ночь на 1-е января.

Фото: VistaNews.ru


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