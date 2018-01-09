Жестокое избиение мужчин в Алматы: один из подозреваемых был судим за убийство
Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступления продолжаются.
Личности всех подозреваемых установлены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
«Личности всех подозреваемых установлены. Один из них – гр. К., 1995 года рождения, уроженец Жамбылской области, задержан минувшей ночью и уже дает признательные показания. Отметим, что ранее он уже имел судимость за убийство человека. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступления продолжаются. Их поимка - дело времени. Между тем, в порядке ст. 128 УПК РК задержанный водворен в изолятор временного содержания», - информировал начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.
Напомним, речь идет о факте избиения двух мужчин у входа в одно из увеселительных заведений, расположенных в Жетысуском районе Алматы, которое имело место в ночь на 1-е января.
Фото: VistaNews.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.