Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На Мадагаскаре почти 30 человек стали жертвами тропического циклона

9 января 2018, 09:13

Циклон обрушился на остров в пятницу утром, ночью в субботу он стих, но повлек за собой образование селей и наводнений.

Почти 30 человек погибли после того, как тропический циклон "Ава" обрушился на островное государство Мадагаскар на прошлой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, только в понедельник погибли 17 человек.

"На национальном уровне по предварительным данным погибли 29 человек, 22 пропали без вести, 17 170 человек были вынуждены покинуть свои дома и еще 83 023 пострадали", — приводит агентство отрывок из заявления Национального бюро по управлению рисками катастроф.

Как отмечается, циклон обрушился на остров в пятницу утром, ночью в субботу он стих, но повлек за собой образование селей и наводнений, многие дома остались без электричества.

фото: commons.wikimedia.org


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...