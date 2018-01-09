Во Франции начали расследование против Apple из-за замедления работы смартфонов

Принимать участие в расследовании против Apple будет подразделение министерства экономики Франции по вопросам защиты прав потребителей.

Прокуратура Франции начала расследование в отношении компании Apple по факту замедления работы старых моделей смартфонов iPhone. Об этом сообщает "ГОРДОН" со ссылкой на Reuters.

По информации источников, дело в отношении Apple открыли 5 января в связи с заявлениями пользователей о том, что компания намеренно замедляет работу предыдущих моделей.

Принимать участие в расследовании будет подразделение министерства экономики Франции по вопросам защиты прав потребителей, отмечает агентство.

В декабре 2017 года в Apple признались, что выпустили программное обеспечение, замедляющее работу моделей iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE ради продления срока работы их батарей.

После поднявшейся волны возмущения компания принесла извинения пользователям.

фото: tvzvezda.ru